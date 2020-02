Marsberg: Streit um Ausbau von Groß-Windpark spitzt sich zu

Marsberg-Meerhof. Sieben alte Windräder sollen in einem Groß-Windpark bei Marsberg-Meerhof gegen neue, leistungsstärkere ersetzt werden. Es gibt aber Widerstand.

Sieben Windkraftanlagen möchte Michael Flocke als Geschäftsführer verschiedener Betreiberfirmen im Sintfeld von Meerhof im Rahmen des Repowering-Programms durch neue ersetzten lassen. Der Groß-Windpark im Sauerland gilt als größtes zusammenhängendes Gebiet mit Windkraftanlagen in Europa. Ende Oktober hat er die Genehmigungsanträge beim Hochsauerlandkreis für die Anlagen gestellt.

Drei mit 135 Metern Nabenhöhe und einem Rotorduchmesser von 127 Metern und vier mit einer Nabenhöhe von 160 Meter und einem Rotordurchmesser von 138 Metern gestellt.

Neun Einwendungen

Das Offenlegungsverfahren endete Ende vergangener Woche. Sieben Einwendungen dagegen wurden von Seiten des Naturschutzes eingereicht.

Gegen zwei Anlagen liegen Einwendungen von privater Seite vor. „Wir sind dabei, die Einwendungen zu sichten“, so Pressesprecher Martin Reuter auf Anfrage der WP. Bei einem Erörterungstermin am Mittwoch, 1. April, ab 10 Uhr in der Sekundarschule Marsberg können die Einwendungen, von denjenigen, die sie erhoben haben, erläutert und diskutiert werden.

Altkreis Brilon Privates Umspannwerk Die ersten Windmühlen auf dem Sintfeld wurden 1995 in Meerhof auf dem Eilerberg gebaut. Die Einspeisung des Stroms aus allen Windkraftanlagen ins öffentliche Stromnetz erfolgt über ein eigens errichtetes Umspannwerk in Meerhof, das als größtes privat errichteten Umspannwerk Deutschlands gilt.

Um die 150 Windkraftanlagen drehen sich nach Betreiberangaben auf dem Sintfeld, einer Hochfläche zwischen Bad Wünnenberg und Meerhof. Es gilt als besonders windhäufig und deshalb besonders geeignet für Windenergie.

Größtes zusammenhängendes Gebiet in Europa

Zwei Drittel der Anlagen stehen auf Paderborner Gebiet. Die Windmühlen verteilen sich auf mehrere Windparks (Eilerberg, Meerhof, Elisenhof, Wohlbedacht, Schürenbusch, Haaren-Leiberg und Himmelreich). Die Fläche gilt als größtes zusammenhängendes Gebiet in Europa, dass für die Windenergie genutzt wird.

Schutz von Wiesenweihe

Wenn es nach den Betreibergesellschaften geht, würden dort noch viel mehr Windkraftanlagen Ökostrom produzieren, zumindest auf Marsberger Gebietsfläche. Wenn es nach den Naturschutzverbänden geht, nicht. Sie sind sowohl gegen das so genannte Repowering vorhandener Windmühlen, als auch gegen den Bau weiterer neuer Anlagen. Michael Flocke für die Betreibergesellschaften: „Wir werden uns das vom örtlichen Naturschutzvereinen in der Form nicht gefallen lassen.“ Das Repowering von 14 Windanlagen hatte der HSK im März vergangenen Jahres genehmigt.

Die Naturschutzverbände haben im Genehmigungsverfahren ebenfalls negative Stellungnahmen abgegeben. Ihnen waren u. a. die Maßnahmen zum Schutz von Wiesenweihe und Fledermäusen nicht ausreichend. Der HSK genehmigte sie trotzdem. Auch deshalb, so Flocke gegenüber der WP, weil die Wiesenweihe 2015 zuletzt unter einer bestehenden WKA gebrütet hatte. Flocke: „Ein Zeichen, dass sich die Wiesenweihe nicht durch die Anlage in ihrem Brutgeschäft stören lässt.“

Das Berufungsverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Hamm bezüglich des Baustopps von elf durch die Kreisverwaltung genehmigten Windrädern im Windpark Himmelreich, eins war bereits betriebsbereit, steht noch an. Das Verfahren zieht sich seit eineinhalb Jahren hin.