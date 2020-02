Medebach. In Medebach ist ein Junge (12) angefahren und schwer verletzt worden. Ein Raser sorgt unterdessen für Kopfschütteln bei den Rettungskräften.

Medebach: Kind angefahren – Rettungshubschrauber im Einsatz

Schwer verletzt wurde am Mittwoch ein 12-jähriger Junge beim Zusammenstoß mit einem Auto. Das Kind wollte gegen 17.45 Uhr die Hallenberger Straße in Medebach im Sauerland überqueren – dann kam es zum Unfall: der Junge lief zwischen Autos hindurch, die an der Einmündung zur Mündener Straße warteten.

Eine entgegen kommende PKW-Fahrerin konnte ihm nicht mehr ausweichen.

Die Polizei sicherte die Unfallstelle. Foto: Rita Maurer

Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz.

Komplizierte Knochenbrüche – Rettungshubschrauber kommt

Der Notarzt stellte unter anderem komplizierte Knochenbrüche fest, deshalb wurde ein Rettungshubschrauber alarmiert, der den Jungen in die Kinderklinik nach Marburg flog – dass ein Hubschrauber angefordert wurde sei vermutlich eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen, so ein Polizeisprecher zur WP.

Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch einige Feuerwehrleute des Löschzuges Medebach im Einsatz, um den Hubschrauber einzuweisen.

Einige Ersthelfer hatten sich vorab schon um das verletzte Kind gekümmert und den Verkehr an der Unglücksstelle umgeleitet.

Dabei kam es durch einen Raser aus Richtung Gewerbegebiet fast zu einem Folgeunfall, als dieser eine PKW-Fahrerin nicht einscheren ließ. Bei den Rettungskräften sorgte diese Aktion für Fassungslosigkeit und Kopfschütteln.