Medebach. Der DKMS startet eine Typisierungsaktion in Medebach. Katharina Schmidt und Florian Hellwig hoffen dort einen Stammzellenspender zu finden.

Medebach: Wichtige Infos zur Typisierung im Überblick

Gleich zwei Leben hoffen auf gute Nachrichten an diesem Sonntag in Medebach, wenn der DKMS eine Typisierungsaktion durchführt. Katharina Schmidt aus Brilon-Wald ist an akuter lymphatische Leukämie erkrankt, Florian Hellwig aus Deifeld erfährt vor Weihnachten, dass er an akuter myeloischer Leukämie erkrankt ist. Beide hoffen bei der Aktion einen Stammzellenspender zu finden, der ihnen bei der Heilung helfen kann.

Die Typisierungsaktion findet am Sonntag, 26. Januar 2020, von 13 bis 17 Uhr in der Schützenhalle Medebach, Schützenstr. 27, 59964 Medebach statt. Von den Bahnhöfen in Winterberg (mit Halt in Elkeringhausen und Küstelberg) sowie Brilon (mit Halt in Willingen/Bahnhof) fahren jeweils um 13 und um 15 Uhr Busse nach Medebach. Die Rückfahrzeiten werden im Bus bekanntgegeben. Es wird um vorherige Anmeldung bis Freitag mit Angabe der Personenzahl unter info@ohne-papa-gehts-nicht.de gebeten.

Feuerwehr Medebach hat ebenfalls Fahrservice

Die Feuerwehr Medebach bietet im Stadtgebiet einen Fahrservice an. Wer diesen Service nutzen will, kann sich unter dkms@feuerwehr-medebach.de anmelden oder am Typisierungstag selbst unter 0173-2613976 anrufen. Die Feuerwehr bittet darum, sich möglichst zu Fahrgemeinschaften zusammen zu schließen.

Es kann sich dort jeder zwischen 17 und einschließlich 55 Jahren typisieren lassen, der noch nicht bei der DKMS oder auch einer anderen Spenderdatei registriert ist, denn alle Daten laufen zentral in Ulm zusammen und stehen von dort weltweit für Kranke zur Verfügung. Stammzellen spenden darf man bis zum Alter von 61 Jahren.

Es gibt ein Spendenkonto der DKMS: DE70 700400 60898 7000186, Stichwort „Florian“ oder unter dem Stichwort „FHY001 Katharina“. Weitere Infos finden sich unter dkms.de und deifeld.de.