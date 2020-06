Medebacher Schützen: Hauptmann schreibt emotionalen Brief

Der erste Vorsitzende der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Medebach, Thomas van Dyck, wendet sich in einem Brief an die Bürgerinnen und Bürger und adressiert mit seinem Schreiben die aktuelle Corona-Krise und den Zwangsausfall der Schützenfeste. „Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder“mit diesen Worten oder so ähnlich beginnen gewöhnlich die Reden auf unserem Schützenfest. Ansprachen, Ehrungen, Proklamationen, gute, nette Gespräche. Alles Dinge, die wir in diesem Jahr nicht hören werden oder nicht machen können“, schreibt er bedauernd. „75 Jahre nach Beendigung, einer der größten Katastrophen unserer jüngsten Geschichte, die am 8. Mai 1945 endlich ein Ende hatte. Doch das Elend war damit noch nicht vorbei, die Arbeit ging erst los.“

In den Jahren von 1940 bis 1948 seien keine Schützenfeste gefeiert worden. Das sich das in einer ganz anderen Geschichte wiederhole, habe wohl Anfang des Jahres noch niemand erwartet.

„Nach fast drei Jahren auf der Überholspur als Ausrichter des Kreisschützenfestes 2017, dem Bundesschützenfest 2019 haben wir Feste ausgerichtet, an die wir uns gern erinnern, selbst weit über die Stadtgrenzen hinaus. Diese Erinnerungen schmerzen vor dem Hintergrund, dass man jetzt auf Null heruntergebremst wird.“

Virus zwingt alle in die Knie

Ein Virus zwinge die Bruderschaft in die Knie und die Schützen seien zum nichts tun verurteilt. „Das alles in einem Jahr, in dem wir als Bruderschaft besondere Jubiläen hätten mitfeiern dürfen. So haben wir in diesem Jahr, die bestimmt einmalige Gelegenheit gleich zwei überregionale Könige zu ihren Jubiläen zu gratulieren.“ Thomas van Dyck meint damit Andreas und Roswitha Schröder, ein 25-jähriges König- und Königinnen-Jubiläum der Bruderschaft, die auch gleichzeitig ihr 25-jähriges Bundeskönigsjubiläum feiern. Mit Hubert Schäfer und Lorli Humberg gebe es auch ein 40-jähriges König- und Königinnen-Jubiläum, die gleichzeitig auch das erste Bundeskönigspaar für Medebach waren.

Mit Brigitte Clement begehe eine Königin ihr 50-jähriges Jubiläum. Ihr König Gerhard Schnellen ist bereits verstorben. Nicht vergessen möchte Thomas van Dyck in der Aufzählung auch das schon verstorbene 60-jährige Jubelpaar Willi Schmidt und Helga Schloms. „Für alle Jubilare tut es mir sehr leid, dass wir gezwungen sind, dieses Jahr, um uns alle zu schützen, keine Feste feiern können, dürfen und wollen. So hat unser Königspaar Matthias Schreiber mit seiner Königin Jessica Lehwark die Möglichkeit, zwei Jahre Königspaar unserer Bruderschaft zu sein.“

Erstes Jahr als Vorsitzender anders vorgestellt

Das erste Jahr als Vorsitzender der Bruderschaft habe sich der Hauptmann anders gewünscht, wie er in seinem offenen Brief schreibt. „Lassen sie mich zum Schluss aber noch ein paar persönliche Gedanken loswerden. Sprechen wir zusammen, besuchen Leute, gehen spazieren und haben ein Auge für die einfachen schönen Dinge im Leben. Verbringen unsere neue Zeit mit unseren Partnern und Kindern. Wir, als Vorstand hoffen, dass wir im nächsten Jahr, wieder wie gewohnt unser Fest der Feste - das Schützenfest - feiern können, bewusster und dankbarer als vielleicht zuvor.“