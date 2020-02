Minigolfplatz in Braunshausen wird bald abgerissen

Es gab Zeiten, da war Minigolf richtig angesagt. Aber die sind schon seit einer Weile vorbei. Zumindest auf Anlagen, die seit vielen Jahren unverändert geblieben sind, verirrt sich kaum noch ein Spieler. Auch in Braunshausen nicht. Deshalb soll dort nun etwas Neues entstehen.

Der örtliche Minigolfplatz, zentral im Dorf direkt an der Kirche gelegen, wurde im Jahr 1977 angelegt. Das Grundstück gehört der Stadt, betrieben wird die Anlage von Beginn an vom Braunshauser Heimat- und Verkehrsverein.

Der verpflichtete sich damals, die Bahnen und das Gelände zu pflegen. Mittlerweile lohnt sich der Betrieb allerdings schon lange nicht mehr. „Die Bahnen sind veraltet und in einem sehr schlechten Zustand“, schreibt der Verein in einem Brief an die Stadt.

Kosten für Unterhaltung sind höher als Erlös

Die Pflege und Instandhaltung kosteten mittlerweile mehr, als der Spielbetrieb einbringe. Längst gibt es auch kein Kassenhäuschen mehr; Schläger und Bälle kann man nur noch im nahen Hotel Haus Wiesengrund abholen.

Altkreis Brilon Sportplatz Hesborn ebenfalls modernisierungsbedürftig Modernisierungsbedarf gibt es auch am Sportplatz in Hesborn. Der Sport- und Spielverein Blau-weiß Hesborn möchte dort die Beleuchtung erneuern, er erhofft sich davon eine Energieeinsparung von etwa 50 Prozent. Für die Kosten von rund 25.000 Euro hat der Verein Fördermittel des Landes NRW aus dem Programm „Moderne Sportstätten 2022“ beantragt. Voraussetzung dafür ist, dass der Verein noch ein mindestens zehnjähriges Nutzungsrecht am Platz hat. Deshalb hat die Stadt, der das Sportplatzgelände gehört, jetzt den Pachtvertrag um mit dem Verein um weitere 20 Jahre verlängert, damit dieser die Förderung beantragen kann.

Kurzum: Der Verein möchte die Verantwortung für das Gelände an die Stadt zurückgeben. „Um den Platz zu modernisieren, hätten neue Bahnen angelegt werden müssen“, meint Hotelchef Dirk Knecht, zugleich Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins. Die Kosten dafür schätzt er auf nicht weniger als 10.000 Euro.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

„Dass der Platz zuletzt weniger als 100 Besucher pro Saison hatte, liegt auch an der veränderten Gästestruktur im Ort“, ist sich Knecht sicher. Heute kämen weniger Erholungs-, dafür mehr Aktivurlauber, denen Wunsch nach Action über Minigolf hinausgeht.

Gespräche mit Dorfgemeinschaft

In seinem Schreiben bietet der Verein an, für den Rückbau des Platzes zu sorgen. Das soll im Frühling geschehen. Was danach passiert, dazu gibt es schon eine erste Idee. „Die Kinder im Ort haben den Wunsch nach einem Bikepark geäußert“, erzählt Knecht. Dazu vielleicht ein kleiner Ruhebereich – und fertig wäre ein neues Angebot auch für Touristen. Das müsste aber dann womöglich einen anderen Betreiber als den Heimat- und Verkehrsverein finden, sagt Knecht.

Dass dieser das Gelände zurückgeben möchte, hat die Stadt bereits akzeptiert. Hallenbergs Bürgermeister Michael Kronauge bestätigte auf Anfrage, dass nun Gespräche mit der Dorfgemeinschaft über die künftige Nutzung geführt werden sollen.

Jugendliche aus Braunshausen hätten ihm ihre Bikepark-Idee schon persönlich vorgestellt. „Dieses Vorhaben würde ich gern unterstützen“, so Kronauge. „Aber auch die, zumindest teilweise, Verwendung des Platzes für andere Zwecke wird geprüft.“