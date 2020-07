Mit 111 km/h durch Marsberg gejagt - Polizei stoppt Raser

Marsberg. Die Polizei zieht in Marsberg einen Raser aus dem Verkehr. Der Mann war in einer Ortschaft mit 111 km/h unterwegs. Das droht dem BMW-Fahrer.

Die Polizei in Marsberg hat am Sonntagmittag die Geschwindigkeit kontrolliert. Auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Messinghausen wurde gemessen.

Das Ganze innerhalb geschlossener Ortschaften - also 50 km/h Tempolimit. Gegen 11.45 Uhr kontrollierten die Beamten dann einen 63-jährigen Mann aus Brilon. Er war mit 111 km/h gemessen worden.

Bei 61 km/h Geschwindigkeitsüberschreitung erwarten den Mann jetzt 480 Euro Bußgeld, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot.