Nach Tief Gisela – Wann es wieder sonniger wird im Sauerland

Trübes Regenwetter bestimmt die Mitte dieser Wetterwoche. Am Dienstag und auch am Mittwoch regnet es immer wieder, teils auch kräftiger.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Die Flusspegel steigen wieder an. Am Donnerstag ist auch etwas Sonne möglich. Es deuten sich in Richtung Wochenende längere trockene Phasen im Sauerland an.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

Nach einem oftmals trockenen Wochenende mit etwas Sonnenschein war der Montag von einigen Regenschauern geprägt. Zumindest hin und wieder konnte sich aber auch die Sonne durchsetzen. Dies wird sich heute und am morgigen Mittwoch aber ändern. Tiefdruckgebiet „GISELA“ überquert das Sauerland und lenkt seine Regenfronten vor allem an die höchsten Berge unserer Region. Hier stauen sie sich und bringen bis zum Donnerstag teilweise 30 bis 50 Liter Regen auf jeden Quadratmeter. Die Folge sind randvolle Flüsse, denn die oberen Schichten der Böden sind nach den bereits ausgiebigen Regenfällen der letzten Wochen hinreichend gesättigt.

Dazu wird sich die Schneedecke auf dem Kahlen Asten, welche aktuell noch etwas mehr als 10 cm stark ist, ebenfalls „verabschieden“. Neben dem Regen tragen dazu vor allem Wind und milde Temperaturen bei. In Böen sind bis zu 90 km/h möglich und selbst in 800 m Höhe kann es rund 8°C mild werden. Am Donnerstag überquert dann eine Kaltfront den Rothaarkamm und dahinter erreicht uns deutlich kältere Luft. Einige Schauer können zum Ausklang des Tages teilweise wieder mit Schnee vermischt sein.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Vor rund einem Jahr bestimmte nach einem sonnigen und vorfrühlingshaft milden Februar stürmisches und regnerisches Wetter die 1. Märzhälfte. Nach einer anderen Vorgeschichte präsentiert sich diese Ausgabe des 1. Meteorologischen Frühlingsmonats nur wenig anders. Bisher konnte sich die Sonne nur zaghaft zeigen.

Wetterexperte Julian Pape. Foto: Privat / WP

Wenn sie es denn mal schaffte war die nächste Regenwolke nicht allzu weit. So geht es im Grunde auch in den kommenden Tagen weiter, denn immer noch liegt die Medebacher Bucht und der Raum Marsberg in einer nassen westlichen Luftströmung. Bereits am Dienstag Morgen haben die Regenfronten von Tief „GISELA“ die Region erreicht und sie lassen uns bis zum Mittwochabend nicht mehr los. So sind die Regenmengen hier zwar etwas geringer als z.B. rund um Winterberg, trotzdem werden die Niederschlagstonnen erneut gut gefüllt werden. Der Donnerstag startet dann ebenfalls überwiegend grau, vielfach auch nass und nochmals sehr mild. Im Tagesverlauf überquert dann eine Kaltfront die Region und nachfolgend setzt sich auch mal die Sonne durch. Die Temperaturen gehen im Laufe des Tages zurück.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

Nach einem bereits überaus nassen Februar sind auch in diesem Monat schon wieder 30 bis 35 Liter Regen in die Niederschlagsmesser gefallen. Und ähnliche Mengen kommen in den nächsten Tagen auch nochmal oben drauf. So wird die Ruhr bei Olsberg zum Mittwoch voraussichtlich wieder über den sogenannten Informationswert 1 steigen, was mit einem leichten Hochwasser verbunden ist.

Positiv sind die Niederschläge dagegen weiterhin für den Wasserhaushalt der Böden, diese können sich nach und nach erholen und die trockenen Sommer 2018 und 2019 allmählich abdämpfen. Während sich der heutige Dienstag nahezu durchweg verregnet zeigt machen die Niederschläge am Mittwoch auch mal Pausen, die Sonne hat es aber auch in den trockenen Phasen sehr schwer. Bei Temperaturen von meist über 10°C wird zumindest niemand ins frösteln geraten. Der Donnerstag startet dann noch sehr mild, im Ruhrtal liegen die Frühwerte in einem zweistelligen Bereich. Zum Mittag drückt eine Kaltfront die Temperaturen dann spürbar nach unten, auf den höchsten Erhebungen der beiden Stadtgebiete mischen sich sogar einige Schneeflocken in die Regenschauer.

Der Trend: Frühlingswetter bleibt auch am kommenden Wochenende außer Reichweite. Trotzdem deuten sich deutlich längere trockene Phasen an und die Sonne kann sich deutlich besser durchsetzen. Nachts leichter Frost.