Lockdown im HSK Neue Kontakt-Regeln: So sauer sind Familien im HSK

Hochsauerlandkreis Nur noch eine Person neben dem eigenen Hausstand - für viele Menschen ist das nicht praktikabel. Ein Stimmungsbild aus dem HSK:

Hochsauerlandkreis. Der Lockdown wird härter: Ab 11. Januar dürfen Angehörige eines Hausstandes sich nur mit maximal einer weiteren Person treffen. Für Kinder bis 14 Jahre gibt es keine Ausnahmen mehr, schreibt das Land NRW auf seiner Facebookseite. Viele Familien aus dem Hochsauerlandkreis stellt das vor enorme Probleme. Ein Stimmungsbild:

Gabriele Scholz: Bei uns bleibt auch alles wie bisher. Wir in der Familie halten uns dran und gehen auch weiterhin arbeiten – mit den entsprechenden Regeln. Hoffe nur das die "Schneehungrigen Touristen" nicht wieder unsere Stadt und Pisten in Beschlag nehmen.

Andy Hüttemann: Aus Risikogebieten nur 15 Kilometer Umkreis. Die aus nicht Risikogebieten dürfen aber von überall ins Risikogebiet. Macht Sinn.

Nur der Ort ist entscheidend

Olga Braun: Über den Sinn der Regelung braucht man eigentlich nicht diskutieren. Meine Mutter lebt allein. Sie kann jetzt uns als Familie besuchen. Wir als Familie dürfen Sie aber nicht besuchen. Gleiche Anzahl an Personen, gleiche Haushalte nur unterschiedliche Treffpunkte/Wohnungen. Aber gut, was soll? Wir werden uns demnächst alle bei Lidl, Aldi und sonst wo treffen.

Ronja Ottersbach: Bei uns bleibt auch alles wie gehabt. Mein Mann geht arbeiten und ich bin in Elternzeit. Außer mein 3-Jähriger Sohn, der vermisst den Kindergarten und seine Freunde so langsam schon.

Jörg Burghardt: Da wir unsere Kontakte aufgrund der Pandemie sowieso schon massiv eingeschränkt haben, ändert sich fast gar nichts. Sicher diese Regelungen sind schon hart, aber 1000 Tote pro Tag, daran sollte man sich auch nicht gewöhnen. Jetzt durchhalten, bald kommen bessere Zeiten.

Keine sinnvolle Lebenspraxis

Karin Schreckenberg: Viele der Regeln haben mit sinnvoller Lebenspraxis nichts zu tun. Die Verantwortlichen verspielen mit nicht nachvollziehbaren Anordnungen zunehmend Vertrauen.

Nayeli Shiloh: Und wieder trifft es mal wieder unsere Kinder. Unser Sohn darf jetzt noch nicht mal mehr mit einem Freund oder einer Freundin Schlittenfahren.

Monika Schmidt: Ohne geht es anscheinend nicht, denn es gibt ja immer noch viele Menschen, die dieimmer noch nicht ernst nehmen.

Ariane Braun: Eine Person bedeutet, dass niemand alleine sein muss. Das alleine ist der Grund, dass nicht eine null davor steht.

Mit neun Menschen im PKW

Felix Fischer: Wenn zwei Kollegen in einem PKW fahren, dürfen sie mich nicht zur Firma mitnehmen, aber an der Firma dürfen wir mit (je nach Fahrzeug) bis zu neun Personen in einem Fahrzeug stundenlang quer durch Deutschland fahren, um auf Montage zu kommen? Die Logik soll mir mal einer erklären!

Katrin Klaumi: Die, die sich bisher nicht an die Kontaktbeschränkungen gehalten haben, werden es auch jetzt nicht tun.