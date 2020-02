Neuschnee: So wird das Wetter im Sauerland nach Sturm Sabine

Nach Sturm Sabine bleibt das Wetter im Sauerland sehr ungemütlich. Bis zum Mittwoch ziehen bei einem kräftigen Wind immer wieder Schauer vorbei, auf den Bergen fällt Neuschnee. Am Donnerstag fällt erneut Schnee und Regen.

Kahler Asten und Winterberg – Das Wetter auf dem Berg

Mit Windböen bis zu 137 km/h auf dem Kahlen Asten erreichte Sabine exakt die gleiche Spitzengeschwindigkeit wie während Kyrill vor 13 Jahren. Der große Unterschied: Kyrill war über 12 bis 18 Stunden aktiv und brachte in diesem Zeitraum selbst im Tal Orkanböen.

Diesmal erreichten die höchsten Werte nur wenig unterhalb des Kahlen Astens maximal 100 km/h, so dass sich die Schäden in Grenzen hielten. Bis zum Dienstagabend bleibt es in den Hochlagen weiterhin sehr stürmisch, neben dem Wind ist nun wieder zunehmend der Schnee das Thema. Nach einigen Zentimetern Neuschnee in der Nacht fallen auch heute und am Mittwoch weitere Schneeschauer, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bleibt der Schnee ab 600 m Höhe liegen und die Schneedecke kann auf 10 bis 15 cm, in Hochlagen auch auf um 20 cm anwachsen.

Damit wird zusammen mit dem Samstag vor dem 3. Advent womöglich die größte Schneehöhe dieses bisher so schneearmen Winters erreicht. Am Donnerstag folgt nach kurzer Wetterberuhigung erneut eine Niederschlagsfront. Anfangs schneit es überall, am Abend dann nur noch im Bereich des Kahlen Astens.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Auf den Bergen rund um das Orke-, Nuhne-, und Diemeltal tobte Sabine teilweise mit voller Orkanstärke. In den Tälern kam der Orkan aber „nur“ als recht normaler Sturm an. So erreichte die Wetterstation an der Hasenkammer in Medebach eine Böe von 66 km/h, bei Friederike im Januar 2018 waren es beispielsweise 80 km/h. Lokal werden es auch im Tal bis zu 100 km/h gewesen sein, trotzdem handelt es sich dabei um einen normalen Sturm, welcher alle 1-2 Jahre vorkommt.

In den kommenden Stunden bis in den Mittwoch hinein bleibt der Wind ein Thema. Besonders im Bereich von Schauern weht er weiterhin teils stürmisch mit Böen von 60 oder 70 km/h. Dazu fallen die Schauer teilweise bis ins Tal als Schnee und so kann es kurzzeitig auch rund um Medebach, Hallenberg und Marsberg mal weiß werden. Wenn der Schauer dann durchgezogen ist steigen die Temperaturen aber zügig wieder auf 2 bis 4 Plusgrade an und der Schnee schmilzt wieder dahin. Zum Donnerstag beruhigt sich das Wetter anfangs und auch die Sonne zeigt sich mal etwas länger. Am Nachmittag ziehen neue Wolken auf, am Abend kommt neuer Regen auf.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

Mit dem Durchzug von Sabine hat es nicht nur Böen von rund 100 km/h gegeben. Für einige Stunden regnete es im Ruhrtal und auf der Briloner Hochfläche sehr kräftig. In dieser Intensität kennt man es sonst nur von sommerlichen Gewittern. Letztendlich ist es ein Maß dafür wieviel Energie in solch einem Tiefdruckgebiet steckt.

Bis zum morgigen Mittwoch bleiben die Luftdruckunterschiede sehr groß und in der Folge auch die Windgeschwindigkeiten kräftig. In geschützten Bereichen der Ortschaften sind weiterhin Böen um 80 km/h, in freien Lagen auch um 100 km/h möglich. Da die Bäume durch die trockenen Jahre und den Sturm sowieso geschwächt sind erscheinen weitere Waldschäden auch jetzt noch möglich. Zum Wind kommen immer wieder kräftige Schauer, auch Gewitter sind noch möglich. Dazwischen zeigt sich aber auch mal kurz die Sonne. Beim Blick nach Süden wird sich den Olsbergern und Brilonern wieder eine winterliche Landschaft präsentieren, denn die Hochlagen ab etwa 500-550 m Höhe bekommen für einige Tage wieder eine Schneedecke. Im Ruhrtal bleibt es mit Tageshöchstwerten um 3°C für eine dauerhafte weiße Pracht zu mild.

Der Trend: Der Freitag ist ganz oben noch winterlich, ab Samstag setzt überall wieder Tauwetter ein und spätestens zum Sonntag ist kräftiger Regen wahrscheinlich. Die nächste Woche wird wieder kälter, im Tal aber kein Winter. Mehr unter www.wetter-sauerland.de