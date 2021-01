Winterberg/Olsberg Schon aus dem Fenster geguckt? Winterzauber im Hochsauerland. Räumdienste sind im Einsatz. Am frühen Morgen gab es einen Unfall.

Der in der Nacht zu Sonntag einsetzende Schneefall hat in den frühen Morgenstunden zu lediglich einem Unfall geführt. Gegen 6.15 Uhr hat eine 31 Jahre alte Autofahrerin auf der L 743 zwischen Olsberg und Elleringhausen die Gewalt über ihren Wagen verloren.

Das Fahrzeug rutschte auf der schneeglatten Fahrbahn nach links in den Graben, kippte um und blieb auf der Seite liegen. Die Fahrerin zog sich dabei leichte Kopfverletzungen zu. Am Fahrzeug entstand nach Angaben der Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Polizei und Kommunen im Einsatz

Weitere witterungsbedingte Zwischenfälle sind der Polizei bis zum frühen Morgen nicht bekannt geworden, hieß es bei der Leitstelle in Meschede. Man stelle sich auf anreisende Tagestouristen ein, hieß es. Dafür habe man in den bekannten und beliebten Ski- und Rodelgebieten des HSK gemeinsam mit den Ordnungsbehörden von Winterberg, Schmallenberg und Sundern ein Handlungskonzept ausgearbeitet, um die Corona-Schutzverordnung zu überwachen.

Schneefälle bis in die Tallagen

Am Samstag seien nur wenige Schneetouristen ins Hochsauerland gekommen. Verstöße seien nicht festgestellt worden.

Weitere Themen Neuschnee überzieht das Hochsauerland

Für den Sonntag sind bis in die tieferen Lagen weitere Schneefälle angekündigt. Die bringt das Tief "Jussuf" mit sich. In Staulagen können bis zu 20 Zentimeter fallen, meint Julian Pape vom Wetterportal Sauerland.

