Oberschledorn. Programm der Superlative zur 40. Prunksitzung des Karnevalsverein Blau Weiß Oberschledorn. Die Jubiläumsprinzessin von 1960 wurde geehrt.

Oberschledorner Karnevalisten feiern mit „Schleidern helau!“

Mit einem dreifach donnernden „Schleidern Helau“ eröffnete der 1. Vorsitzende Andre Gerbracht pünktlich um 18.31 Uhr die große Prunksitzung in der bis auf den letzten Platz gefüllten Schützenhalle in Oberschledorn. Nach dem Einmarsch des Elferrats, der kleinen und großen Funkengarde sowie der Showtanzgarde zeigten sich zum ersten Mal an diesem Abend das neue Prinzenpaar Peter II. und Theresa II. dem Publikum.

Mit einem kräftigen „Schleidern Helau“ begrüßten die anwesenden Jecken das Prinzenpaar auf der Bühne. Nun folgte als erstes Highlight des Abends der Gardetanz der Kinderfunkengarde. Nach der Proklamation des neuen Prinzenpaares Peter II. und Theresa II. und der symbolischen Übergabe der Schlüsselgewalt über das Dorf durch Ortsvorsteher Willi Dessel und Adjutant Timo Emde präsentierte die große Funkengarde ihren perfekt vorgetragenen Gardetanz.

Die 60-jährige Jubiläumsprinzessin Magdalene Pfankuche mit Kassierer Jörg Winterberg und dem 1. Vorsitzenden Andre Gerbracht Foto: Verein

Es folgten Ehrungen verdienter Akteure und langjähriger Mitglieder, des Jubiläumsprinzenpaars Andreas Scheuermann (geb. Herschke) und Michaela Steltermann (geb. Winterberg), die vor 25 Jahren im Mittelpunkt des närrischen Treibens standen, sowie Magdalene Pfankuche, die vor 60 Jahren als Prinzessin durch die tollen Tage führte.

Altkreis Brilon Orden für Stefan Wahle Stefan Wahle erhielt von einem Vertreter des Bundes westfälischer Karneval, Bernd Bartels-Trautmann, den Verdienstorden des BWK für 25-jährige Aktivität im Elferrat überreicht. Wahle bekleidete unter anderem das Amt des Beisitzers, ist 2. Schriftführer und übernimmt auch gerne zusätzliche Aufgaben im Verein.

Grönebacher machen den Auftakt

Zum Auftakt des Showprogramms gab die Grönebacher Narrenschar ihr Debüt auf der Oberschledorner Bühne. Mit ihrem Pantomimestück „Im Kino“ ernteten die Jecken aus Grönebach mehr als verdienten Applaus vom begeisterten Publikum.

Gleich darauf stand das nächste Debüt auf Schleiderner Bühne an: Marc Metzger – das Double aus Schleidern – alias Mark Hiller. Gekonnt strapazierte er die Lachmuskeln des Publikums mit einigen Witzen und wusste durch sein Improvisationstalent auf ganzer Ebene zu überzeugen. Jetzt folgte der Auftritt der „Ultimaten“, ein Geheimbund Oberschledorner Unternehmen mit dem furchtlosen Schutzmann U.S., die sich seit geraumer Zeit über den gesellschaftlichen Umbruch in Oberschledorn beraten und seit einigen Tagen mit einem Großunternehmer, der im Mitteldorf eine Kupfermine eröffnen möchte, zu kämpfen haben.

Der letzte Wortbeitrag des Abends kam von „Alvis & die Chipmunks“ mit der Schleiderner Late-Night-Show. Kommentator „Alvis Eifel“ und „Lufthänser“ wussten so einiges aus dem Dorfgeschehen und aus der näheren Umgebung zu berichten. Hier brodelte die Gerüchteküche und der ein oder andere bekam sein Fett weg.

Kinder tanzen zum „Dschungelbuch“

Die Kinderfunkengarde tanzte ihren Showtanz aus dem „Dschungelbuch“ – „was die ganz Kleinen zusammen mit ihren Betreuerinnen Jahr für Jahr auf die Beine stellen, ist immer wieder grandios“, freut sich der Verein. Die nächste Tanzdarstellung bot die Showtanzgarde mit einem XXL-Tanz zu russischen Liedern und konnte hierbei auch wieder voll und ganz überzeugen.

Als letztes Highlight des Abends stand der Showtanz der großen Funkengarde auf dem Programm. Verkleidet als Zirkusdompteure brachten die Mädchen die Halle in Stimmung. Nachdem die „Spastelruther Katzen“ gemeinsam mit allen Aktiven auf der Bühne zu „Karneval in Schleidern“ gesungen und geschunkelt hatten, ging es mit einer Polonaise durch die Halle.

Die Band „im puls“ aus Medelon spielte anschließend noch bis in den frühen Morgen zum Tanz auf. Fazit der Veranstaltung: Ein super Programm mit Tänzen und Auftritten auf höchstem Niveau, für das sich der Karnevalsverein hiermit nochmals bei allen Aktiven und vor allem bei den Trainerinnen der Funkengarden recht herzlich bedankt.

