Olsberg: Bumerang-Brücke macht Projekt Erlebnis-Park rund

Baustart für die neue Brücke in den renaturierten Ruhrauen in Bigge (von links): Bauleiter Jan Tillmann, Bürgermeister Wolfgang Fischer und der Bigger Ortsvorsteher Karl-Wilhelm „Kalli“ Fischer.

Bigge. Baustart für den letzten Abschnitt des Kneipp-Aktiv-Weges in Olsberg in Form einer Bumerang-Brücke. So soll die Brücke genau aussehen.

Mit diesem Projekt wird der neue Kneipp-Erlebnis-Park in Olsberg und Bigge „rund“ – und das im wahrsten Sinn des Wortes: Die Brücke in den Bigger Ruhrauen bildet den westlichen Abschluss des neuen Bandes durch die innerstädtischen Grünanlagen – und den letzten Baustein des Kneipp-Aktiv-Weges, der die verschiedenen Rast-Orte miteinander verbindet.

Jetzt haben die Bauarbeiten für die neue Brücke begonnen. Auf einer Länge von rund 35 Metern führt die Brücke über die renaturierten Ruhrauen – und bietet einen faszinierenden Ausblick in eine Flusslandschaft mit einer enorm vielfältigen Flora und Fauna. Aus der ursprünglich als Bogen geplanten Brücke ist ein Bauwerk in „Bumerang-Form“ geworden – „dies bietet erhebliche Kostenvorteile bei Herstellung und Montage der Bauteile“, weiß Jan Tillmann, Bauleiter der Stadt Olsberg für das Projekt.

Brücke in „Kölner Brückengrün“ gestaltet

Die Brücke erhält eine Stahl-Unterkonstruktion, die farblich im „Kölner Brückengrün“ gestaltet wird. Darauf angebracht wird eine Holzbeplankung. Das Geländer aus Palisadenelementen wird mit schmalen Blickdurchlässen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Auf der Ostseite – in Blickrichtung Ruhrauen und Bigge – wird auf die Palisaden eine 44 Zentimeter hohe gebogene Acrylglasscheibe aufgesetzt. Sie wird dann in bestimmten Bereichen mit den Abbildungen von Tier- und Pflanzenarten bedruckt, die in den Ruhrauen zu finden sind.

Aussichtsplattform und Lernort

Bürgermeister Wolfgang Fischer: „Die Brücke verbindet nicht nur den Kneipp-Aktiv-Weg, sondern dient gleichzeitig als Aussichtsplattform und Lernort in eine besondere Auenlandschaft.“ Die Brücke wird samt Zuwegung barrierefrei ausgeführt.

Da die Deutsche Bahn angekündigt hat, den höhengleichen Bahnübergang im Bereich der Ruhrauen zu schließen, wird mit der Brücke auch weiter sichergestellt, dass Fußgänger und Radfahrer hier die Bahngleise queren können.

Fertig im September

Fertiggestellt werden soll die neue Brücke im September. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung die Aufträge zur Umsetzung des Projektes erteilt. Die Stadt Olsberg rechnet mit Baukosten für die Brücke von rund 487.000 Euro sowie 35.000 Euro für die Zuwegung. Wie bei den anderen Stationen des Kneipp-Erlebnis-Parks wird auch diese Station zu 80 Prozent aus EU- und Landesmitteln gefördert.

Ausgeführt wird der Bau von Firmen aus der Region. Auch für das „östliche Ende“ des Kneipp-Aktiv-Weges gibt es gute Nachrichten: Für den Neubau der Fußgängerbrücke über die Ruhr bei Steinhelle hat die Stadt Olsberg nun die wasserrechtliche Erlaubnis von der Bezirksregierung Arnsberg erhalten.