Olsberg: Corona reißt große Lücke in den Haushalt der Stadt

Olsberg. Beim ersten virtuellen Stammtisch des CDU-Stadtverbandes in Olsberg zeigen sich Sorgen. Corona zeigt Wichtigkeit der Digitalisierung der Schulen.

Die Lücke, die das Corona-Virus in den städtischen Haushalt reißt, lässt sich nicht ohne Hilfe von Bund und Land mittel- bis langfristig schließen. Das wurde beim ersten virtuellen Stammtisch des CDU-Stadtverbandes deutlich.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Normalerweise treffen sich die Mitglieder jedes Vierteljahr im „Schiffchen“ in Bigge, um vor allem über kommunalpolitische Themen zu diskutieren. In Zeiten, wo das Virus das öffentliche Leben ziemlich einschränke, müsse man ungewöhnliche Wege gehen, um sich auszutauschen, so die Stadtverbandsvorsitzende Hiltrud Schmidt, die zu dem Video-Stammtisch eingeladen hatte.

17 CDU-Mitglieder nehmen teil

17 Mitglieder nahmen an dieser Videokonferenz, entweder per PC mit Headset/Webcam oder per Handy teil. Allerdings waren es hauptsächlich Mandatsträger oder neue Kandidaten für die Kommunalwahl, die aus berufenem Munde von Bürgermeister und Fraktionsspitze informiert werden wollten.

Bei der Kommunalwahl am 13. September trete die CDU mit einer schlagkräftigen, aber verjüngten Mannschaft an, die mit einem Durchschnittsalter von 47,9 Jahren zehn Jahre jünger sei als 2014, so der Fraktionsvorsitzende Burkhard Stehling.

Neuland für den Bürgermeister von Olsberg

Für den Bürgermeister war eine Video-Konferenz in so großer Runde Neuland. Aber auch im „Schiffchen“ hätte er keine bessere Haushaltslage präsentieren können. Immerhin fehlen bis zum Jahresende rund drei Millionen Euro (oder 20 Prozent), davon allein 1.7 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer.

Jetzt müsse jeder Mitarbeiter im Rathaus aufgrund der vom Kämmerer verhängten Haushaltsperre sein Budget um 10 Prozent kürzen. Fischer betonte, glücklicherweise seien die größten Baumaßnahmen des Zentrenkonzepts (Kneipp-Erlebnispark) abgeschlossen, andere sollten nach Möglichkeit verschoben werden. Was allerdings schon auf den Weg gebracht wurde, werde durchgezogen.

Digitalisierung der Schulen hat Vorrang

Unter anderem habe der Ausbau der Digitalisierung (Kosten 550.000 Euro) in den Schulen unbedingt Vorrang. Wie nötig das sei, habe sich beim Unterrichtsausfall jetzt bei der Corona-Krise gezeigt.

Die Vorsitzende des Ausschusses Ordnung und Soziales, Jeanette Friedrich, bestätigte, dass die städtischen Kitas ab 8. Juni wieder ohne Einschränkungen öffnen. Zudem würden die Elternbeiträge für Juni und Juli halbiert. Eine Entscheidung für die OGS-Beiträge stehe noch aus.

Steuererhöhungen befürchtet

„Wir benötigen dringend Hilfe von Bund und Land, aber nicht in Form von Krediten“, forderte der Fraktionsvorsitzende Burkhard Stehling, der auch Steuererhöhungen wegen der Coronakrise befürchtete, allerdings nicht bei den kommunalen Steuern. Das Thema Windkraftanlagen, der HSK hat die Errichtung von vier WKA am Heidkopf abgelehnt sowie der Bau der Brücken in der Ruhraue und über die Ruhr auf der Steinhelle wurde ebenfalls angeschnitten.

Alles in allem war die Stadtverbandsvorsitzende, die diesen Stammtisch moderierte, zufrieden. Auch zeigte sie sich zuversichtlich, dass sich das Engagement der Union bei der Kommunalwahl in Wählerstimmen ummünzen lasse.