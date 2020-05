Olsberg: Hier erwartet Autofahrer im Juni eine Straßensperre

Olsberg. Die Stadt Olsberg baut einen Fußweg zu einer Kita. Dafür muss ein Teilbereich einer Straße gesperrt werden. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Im Rahmen ihrer Straßenunterhaltungsmaßnahmen baut die Stadt Olsberg in Assinghausen einen Fußweg zur neuen Kindertagesstätte, welche die DRK Brilon KiTa GmbH zurzeit An der Amecke errichtet. So soll eine sichere und komfortable Verbindung vom Ortskern zum neuen Kindergarten geschaffen werden.

Für diesen Fußweg entsteht auch ein neuer Bürgersteig in einem Teilbereich der Straße An der Amecke. Um diese Arbeiten durchführen zu können, muss der Abschnitt der Straße An der Amecke zwischen der Grimmestraße und der Straße Am Stein für den Autoverkehr voll gesperrt werden.

Zwei Wochen Arbeiten in Olsberg

Die Sperrung beginnt am Mittwoch, 3. Juni, und dauert voraussichtlich bis einschließlich Freitag, 19. Juni. Als Umleitung steht in dieser Zeit die Bruchhauser Straße zur Verfügung. Die Stadt Olsberg bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.