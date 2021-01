Olsberg: Jugendliche sollen einen Bikepark bekommen

In Olsberg soll ein Bikepark für Jugendliche entstehen.

Olsberg Der Bikepark soll Olsberg für Jugendliche interessanter machen. Jetzt müssen Fördergelder genehmigt werden. Wo der Park entstehen soll:

Die Stadt Olsberg plant, auf einem Grundstück zwischen Talstraße und Bahnlinie – hinter einem bestehenden Fitnesscenter – einen Bikepark einzurichten. Einstimmig hat der Stadtrat jetzt beschlossen, dass dafür ein Förderantrag im Rahmen des „Investitionspakts zur Förderung von Sportstätten“ gestellt werden soll.

+++ Sie wollen wissen, was in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg und Hallenberg passiert? Melden Sie sich hier zum kostenlosen Newsletter an +++

Kosten bei 50.000 Euro

„“, meint Bürgermeister Wolfgang Fischer. Eine solche Anlage biete die Möglichkeit, das Sportgerät Rad nicht nur für Touren zu nutzen, sondern ebenso Disziplinen wie Geschicklichkeit, Balance, Koordination oder auch Sprünge zu üben. Wolfgang Fischer: „Damit bildet eine solche Anlage einerseits eine sinnvolle Ergänzung des vorhandenen Angebots an Tourenmöglichkeiten, andererseits kann sie aber auch für Übungs- und Trainingszwecke genutzt werden.“ In jedem Fall wäre ein Bikepark ein Baustein, die Stadt Olsberg sowohl für junge Menschen wie auch für aktive Sportler noch attraktiver zu machen.

Für das Projekt rechnet die Stadt Olsberg mit Gesamtkosten in einer Höhe von rund 50.000 Euro. Bei einer Förderzusage könnten davon dann 90 Prozent – also rund 45.000 Euro - aus den Fördermitteln finanziert werden.