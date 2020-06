Olsberg: Rätsel über Verwüstung von Kapelle in Antfeld

Am Wochenende wurde die Hambergkapelle in Olsberg-Antfeld von unbekannten Vandalen aufgesucht. Die Täter warfen sämtliche Bänke um und beschädigten die Dekoration des Altars. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon.

Erinnerung an Kriegstote

Im Schieferdorf machte sich am Sonntagnachmittag ziemlicher Unmut breit, als bekannt wurde, dass Vandalen in der beliebten Hambergkapelle ihr Unwesen getrieben haben. Nach Angaben der Polizei müssen unbekannte Täter wohl in der Zeit von Freitag 18 Uhr bis Sonntag 15.40 Uhr in der Gedenkstätte ihr Wer der Verwüstung angerichtet haben. Die Gedenkstätte wurde im Jahr 1924 zur Erinnerung an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs errichtet. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs wird dort den Toten beider Kriege gedacht.

Glöckchen der Kapelle läuten Samstag gegen Mitternacht

Kirchenbänke und Kerzenleuchter wurden umgeworfen und die Gestecke aus dem Blumenvasen gerissen, sowie Bilder zerstört, so Josef Hillebrand, der mit viel ehrenamtlichen Engagement die weiträumige Anlage mit der Kapelle, der Mariengrotte und dem Kreuzweg in Ordnung hält. Hillebrand berichtete auch, dass am Samstag gegen Mitternacht, nach Aussagen einiger Dorfbewohner das Glöckchen gebimmelt habe.

Steht das Läuten in Verbindung mit der Tat? War die Tat von Betrunkenen oder steckt eine andere Motivation dahinter. Die Polizei ermittelt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich bitte der Polizei in Brilon unter 02961-90200 in Verbindung setzen.