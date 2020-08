Olsberg: Raub auf Spielhalle – Polizei nimmt das Opfer fest

Olsberg. In Olsberg wird eine Spielhalle ausgeraubt. Die Polizei fasst Tatverdächtige aus Syrien. Jetzt gerät auch das vermeintliche Opfer ins Visier.

In einer Spielhalle an der Hauptstraße in Olsberg kam es am Freitagmorgen gegen 1:15 Uhr zu einem Raubüberfall. Zwei Männer forderten nach Angaben der Polizei von einem Angestellten der Spielhalle Bargeld. Dabei sollen sie ihn mit einem Messer bedroht haben.

Nach der Tat flüchteten die beiden Männer zu Fuß. Die Polizei konnte im Rahmen der Fahndung zwei Tatverdächtige im Nahbereich des Tatortes festnehmen. Hierbei handelt es sich um zwei Syrer im Alter von 22 und 26. Beide sitzen zurzeit im Polizeigewahrsam.

Polizei zweifelt an Raubüberfall-Version

Im Rahmen der Ermittlungen stießen die Beamten auf Ungereimtheiten. Die Kriminalpolizei prüfte daher jetzt auch den Wahrheitsgehalt der gesamten Geschichte. Das vermeintliche Opfer wurde in diesem Zusammenhang mittlerweile vorläufig festgenommen.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit weiteren Ermittlungsergebnissen ist im Laufe des Wochenendes zu rechnen, so die Polizei.