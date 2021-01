Orkanartige Böen und Neuschnee mit Folgen rund um Winterberg

Winterberg/Schmallenberg Tief Goran schüttet sich in den Hochlagen rund um Winterberg und Schmallenberg aus. Für den östlichen HSK gilt eine Unwetterwarnung. Die Fakten:

Heftige Schneefälle haben Dienstagmittag in den Hochlagen des Sauerlandes für teils erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der Deutsche Wetterdienst hat für den gesamten östlichen HSK eine Unwetterwarnung (Warnstufe orange) ausgesprochen. Sie gilt für Brilon, Olsberg, Winterberg, Schmallenberg, Medebach und Hallenberg. Für den restlichen Teil von NRW gibt es keine Warnung.

So war die L776 bei Bad Rimberg ab etwa 13 gesperrt, weil sich dort zwei Lkw festgefahren hatten. Es dauerte rund anderthalb Stunden, bis Räum- und Streufahrzeuge die Lage bereinigt hatten. Auch von der Wittgensteiner Seite hoch zum Albrechtsplatz gab es Probleme.

Tief "Goran" sorgt für heftige Böen

Die Polizei hatte am Nachmittag allerdings auffallend wenige Einsätze. Witterungsbedingt hatte es lediglich bei Schmallenberg-Gellinghausen einen Unfall gegeben. Dort war ein Wagen von der Straße gerutscht. Der Wagen konnte wieder flottgemacht werden.

Das Wetterportal Sauerland hatte darauf hingewiesen, dass Tief „Goran“ ab 500 Metern kräftige Schneefälle bringen werde und vor Schneebruchgefahr und Sturmböen von über 100 km/h in den Gipfellagen gewarnt. Auch für die Nacht auf Mittwoch muss mit derart starken Böen gerechnet werden.

Feuerwehr mit Drehleiter im Einsatz

Bereits am späten Montagabend hatten Feuerwehreinheiten aus Winterberg und Altastenberg auf der L 640 Richtung Westfeld einen umgestürzten Baum von der Fahrbahn räumen müssen. Am Dienstag hatte die Straßenmeisterei die Winterberger Feuerwehr um Hilfe gebeten. Mit der Drehleiter musste ein Baum gekappt werden.

