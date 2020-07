Paderborn-Lippstadt: Im Mai 99,9 Prozent weniger Passagiere

Brilon/Paderborn-Lippstadt. Nur 43 Passagiere sind im Mai von Paderborn-Lippstadt aus geflogen. Ein corona-bedingter Rückgang um 99,6 Prozent.

Im Monat Mai 2020 sind von den sechs Hauptverkehrsflughäfen in NRW 19 790 Passagiere abgeflogen. Das hat die Abteilung Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt. Das waren 99,0 Prozent weniger Fluggäste als im Mai des Vorjahres. 9,3 Prozent aller an großen Flughäfen beförderten Passagiere in Deutschland starteten damit von einem Verkehrspunkt in NRW.

Rückgänge um 99 Prozent

12 861 der von Hauptverkehrsflughäfen in NRW gestarteten Passagiere flogen ins Ausland (minus 99,2 Prozent); das Passagieraufkommen bei Inlandsflügen lag bei 6929 Passagieren (minus 98,2 Prozent).

Von Paderborn aus flogen 43 Passagiere (minus 99,9). 31 ins Inand, 12 ins Ausland. Am 2. Juli wurde der reguläre Reiseverkehr wieder aufgenommen.

Der erste Flug mit der Corendon Airlines Europe startete in Richtung Kreta. Des Weiteren fliegt die Lufthansa wieder regelmäßig zum Drehkreuz nach München und auch TUIfly bietet wieder Flüge zu sechs Urlaubsdestinationen an.

Auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln hat sich der Flughafen intensiv vorbereitet, um sicheres Reisen zu ermöglichen. Dazu zählt auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in allen Bereichen des Flughafens.