Party von Marsberg bis Medebach: Egal, ob Umzug oder nicht

Altkreis. Ja, es war traurig, den Umzug abzusagen, aber in Beringhausen und Erlinghausen stürmte es zu sehr. In der Halle feiern aber allerorts die Narren.

Feiern bei Regen und Sturm - das geht, na klar! Ob drinnen oder draußen, mit Zug oder ohne, die Narren in Liesen, Essentho, Erlinghausen, Beringhausen, Obermarsberg, Oberschledorn ließen sich am Wochenende nicht die gute Laune verhageln, im Gegenteil! Nicht zuletzt dank vieler teilnehmender Musikgruppen konnte überall gebührend gefeiert werden.

Liesen

Strahlende Gesichter, bunte Kostüme und jede Menge gute Laune hatten die Teilnehmer beim Karnevalsumzug in Liesen. Foto: Rita Maurer / WP

„Wenn in Liesen die Sonne vom Himmel lacht, hat der Bürgermeister das Wetter gemacht!“, begrüßte Bürgermeister Michael Kronauge am Samstag die Narren. Dumm gelaufen, dass es ausgerechnet beim Start begann zu stürmen und zu tröpfeln. Insgesamt aber kamen die Narren einigermaßen trocken wieder mit ihrem Dreigestirn Prinz Fabian, Bauer Björn und Jungfrau Florentine in der Schützenhalle an.

Sieben stattliche Wagen, 20 fantasievolle Fußgruppen sowie zwei Musikkapellen gefielen den unzähligen Zuschauern. Vom Krümelmonster über Quallen bis hin zu Wahrsagerinnen und einem Bau-Bier-Markt war allerhand zu sehen.

Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit 1 / 31 Karneval in Liesen ist eine bunte Angelegenheit Die Karnevalisten in Liesen präsentieren auch bei kälteren Temperaturen ihre bunten Kostüme und beste Laune. Foto: Rita Maurer

Mit im Zug auch farbenfrohe Gäste aus Grönebach, Hesborn, Röddenau, Bruchhausen und Oberschledorn.

Obermarsberg

Premiere: Der 31. große Karnevalsumzug der Oberstadt fand statt montags bereits am Samstag statt, bei stürmischem Wetter und dennoch vor jeder Menge Zuschauern. In einem überdimensionalen Schuh präsentierte sich Prinzenpaar Torsten Stuhldreier und Ulrike Wohlfeil. Das Kinderprinzenpaar aus Leonie Volbracht und Lukas Garbes wurde im Schiff von großen und kleinen Piraten begleitet.

Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg 1 / 29 Gute Laune beim Karneval in Obermarsberg In Obermarsberg treffen Esel mit Querflöten auf Harlekins, Bob der Baumeister, Pharaonen und ein Prinzenpaar im Schuh! Helau! Foto: Regina Schmidt

Die katholische Kirche war als „älteste Tankstelle der Welt“ dabei, die Kommunionkinder und Eltern als kleine Baumeister. Bunt präsentierten sich Schneeflocken, Regenbögen, Eichhörnchen, Pharaonen, Astronauten, Kakteen und viele mehr. Im Anschluss heizte bei der Karnevalsparty in der Schützenhalle erstmals die Band „No Tape“ allen ordentlich ein.

Essentho

Nur Essentho wagte im Raum Marsberg am Sonntag einen Zug, allerdings verkürzt. Mit Regenschirmen und Plastik-Capes trotzten die Narren dem Regen erhobenen Hauptes, einige Gruppen gingen aber auch direkt zur großen Karnevalsparty in die Halle.

Prinzenpaar winkt in Essentho unterm Regenschirm hervor 1 / 24 Prinzenpaar winkt in Essentho unterm Regenschirm hervor Prinzenpaar Torben I. und Carina I. (Relke) unterm Regenschirm führen rund ein Dutzend Gruppen und Wagen in Essentho an, die dem Regen trotzen. Foto: Joachim Aue

Prinzenpaar Torben I. und Carina I. (Relke) und Kinderprinzenpaar Tom I. und Elisa I. winkten hoch oben von ihren Wagen. Rund ein Dutzend Gruppen und Wagen machten mit beim verkürzten Zug. Schlüsselübergabe war in der Halle.

Oberschledorn

„Schleiderm helau!“, hieß es trotz allen Regens unter der Regie von Prinzenpaar Peter II. und Theresa II. in Oberschledorn. Den Bogen zu spannen vom Starlight-Express hin zum Wacken-Festival, das muss man erstmal schaffen! Die Narren im Karnevalsumzug Oberschledorn hatten damit kein Problem.

Karnevalisten in Oberschledorn trotzen dem schlechten Wetter 1 / 27 Karnevalisten in Oberschledorn trotzen dem schlechten Wetter Buntes Treiben bei den Karnevalisten in Oberschledorn, die ihren Umzug nicht ausfallen lassen, obwohl das Wetter von Regen und Wind geprägt ist. Foto: WP

Und sie sparten auch brisante Themen nicht aus wie „Vom Boden die Reste für Wilke das Beste!“ Originellste und wetterfeste Fußgruppe waren Außerirdische in ihren Ufos mit eingearbeitetem Regenschirm, äh Pardon: mit ihrer durchsichtigen Ufo-Kuppel!

Beringhausen und Erlinghausen

Statt Karnevalsumzug 2020: Die Gruppen feiern in der Halle in Beringhausen. Foto: Klaus Gorille / Carnevalsverein

Auch, wenn der Umzug schweren Herzens abgesagt wurde, ging es in anschließend umso leichter weiter: Klaus Gorille, Vorsitzender des Carnevalsvereins Beringhausen, freut sich, ca. 400 Gäste überzeugt zu haben, dass Karneval auch ohne Umzug schön sein kann: „Die Halle ist bis in die letzte Ecke gefüllt, gefühlt sind mehr Menschen da als sonst!“ Und: Vielleicht wird es einen Ersatztermin für den Umzug im Frühjahr geben. Die Karnevalisten überlegen noch.

Alle Vorbereitung was Wagen, Kostüme und Logistik angeht umsonst: Ausgerechnet auf dem Höhepunkt der Erlinghauser Karnevals-Session machte Tief „Yulia“ auch den Erlinghausern einen Strich durch die Rechnung. Aber es nützte nichts, die Sicherheit ging vor. Zu sehr stürmisch und regnerisch war es als der Zug mit den großen Wagen um 14 Uhr losziehen wollte, kurzfristig wurde noch abgesagt.

Erlinghausen und Beringhausen verzichten auf Karnevalsumzug 1 / 22 Erlinghausen und Beringhausen verzichten auf Karnevalsumzug Das Wetter stellte die Jecken in Erlinghausen und Beringhausen auf die Probe. Die Feiern wurden in die Schützenhalle verlegt. Foto: Regina Schmidt/Klaus Gorille

Nun soll der Prinzenwagen aus Erlinghausen am Veilchendienstag in Giershagen beim Umzug zu sehen sein. Trotz allem fand eine ausgelassene Party in der Schützenhalle statt. Und wie schön die in beiden Ortsteilen trotz allem war, zeigen bunte Fotos der Beteiligten.