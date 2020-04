Patient stirbt in Krankenhaus Brilon nach Corona-Infektion

Hochsauerlandkreis/Brilon. Es gibt einen zweiten Corona-Todesfall im HSK. Im Krankenhaus Maria-Hilf Brilon ist ein Patient an Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Es gibt einen zweiten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Hochsauerlandkreis.

Im städtischen Krankenhaus Maria-Hilf Brilon verstarb am Freitag ein Mann an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19. Das bestätigte der Sprecher des Hochsauerlandkreises, Martin Reuther, am Freitagabend auf Nachfrage der Westfalenpost. Damit sind bislang, Stand Freitagabend (3. April), zwei Menschen im HSK im Zusammenhang mit Corona-Folgen gestorben.

Informationen gehen beim HSK-Krisenstab ein

Mitteilungen zu Alter und Herkunft des Patienten waren bis zum Freitagabend nicht zu bekommen. Auch Angaben über mögliche Vorerkrankungen des Verstorbenen gab es noch nicht. „Diese Informationen werden erst im Laufe des Samstags beim Krisenstab eingehen“, sagte Reuther.

Der Krisenstab des Hochsauerlandkreises gibt täglich einen Zahlenüberblick über sämtliche im Hochsauerlandkreis gemeldeten Coronavirus-Fälle heraus. Krankenhäuser und Ärzte sind verpflichtet, Erkrankungen, Verdachtsfälle und Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus an den Krisenstab zu melden. Diese Daten werden dann - mit Zeitverzögerung - auch an das Robert Koch Institut (RKI) gesendet.

Maria-Hilf eines von kreisweit zwei Krankenhäusern mit Isolierstation

Das Maria-Hilf Krankenhaus Brilon gehört dem neuen „Corona-Zentrum Hochsauerland Süd/Ost“ an. Beteiligt sind das Fachkrankenhaus Kloster Grafschaft, die Elisabeth-Klinik Bigge, das St. Franziskus-Hospital Winterberg, das St. Marien-Hospital Marsberg und das Maria Hilf-Krankenhaus Brilon.

Das Briloner Krankenhaus, das als eines von kreisweit zwei Krankenhäusern über eine eigene Isolierstation mit 14 Betten verfügt, nimmt in diesem Verbund auch schwer erkrankte Patienten auf sowie Patienten mit mittelschweren und leichten, aber stationär behandlungsbedürftigen Symptomen.

HSK-weit gibt es jetzt zwei Todesfälle

Nach dem Todesfall in dem Briloner Krankenhaus gibt es kreisweit jetzt zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ende März war in einem in einem Arnsberger Krankenhaus ein Mann aus Schmallenberg gestorben.

Der 64-Jährige Schmallenberger hatte mehrere chronische Vorerkrankungen und wurde zuvor aufgrund der Infektion in einem Krankenhaus im Marienhospital Arnsberg (Klinikum Hochsauerland) behandelt.

Die aktuellen Corona-Zahlen aus dem Hochsauerland

Im Hochsauerlandkreis sind mit Stand Freitag, 3. April, 13 Uhr, 127 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, genesen.

Aktuell gibt es HSK-weit 236 erkrankte Menschen sowie jetzt auch zwei Tote. Von den Erkrankten werden 25 stationär in Krankenhäusern behandelt. Neun Corona-Patienten liegen auf Intensivstationen. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten – die Summe aus aktuell erkrankten Personen, Genesenen und Toten – beträgt damit im HSK 364.