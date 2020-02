Olsberg: Passanten finden vermisste 17-Jährige

Olsberg/Meschede. Die Polizei Meschede hatte für den Raum Olsberg und Bigge eine aktuelle Suchmeldung heraus gegeben. Eine 17-Jährige äußerte Suizidabsichten.

Entwarnung: Die vermisste 17-Jährige ist gefunden. Zeugen hatten in der Nähe des Olsbergers Stausees eine Polizei durch das Gleisbett der Bahnstrecke nach Winterberg laufen sehen und die Polizei verständigt. Ein umgehend hingeschickte Streifenwagen-Besatzung konnte die junge Frau antreffen und identifizieren.

In einem Gleisbett nahe des Stausees wurde durch Zeugen eine Person gesehen. Zeugen haben diese von den Gleisen geholt und gesichert. Die Polizei ist unterwegs. Ob es sich bei der Person um die gesuchte 17-Jährige handelt wird jetzt überprüft.#Meschede #Vermisst #Olsberg #Bigge https://t.co/gyI46VEb7x — Polizei NRW HSK (@polizei_nrw_hsk) February 14, 2020



Es handelt es sich um das gesuchte 17-jährige Mädchen. Sie wird durch die Polizeikräfte betreut. Der Einsatz wird beendet. Der Zugverkehr wird in den nächsten Minuten wieder freigegeben.

Vielen Dank für die Unterstützung. #Meschede #Olsberg #Bigge #Vermisst https://t.co/OBSFDk3xmz — Polizei NRW HSK (@polizei_nrw_hsk) February 14, 2020

Aus dem Krankenhause Meschede verschwunden

Gegen 10 Uhr hatte die Polizei via Twitter die Vermisstenmeldung herausgegeben. Die 17-Jährige war am Morgen aus dem Krankenhaus in Meschede geflüchtet. Sie wurde am Bahnhof Olsberg gesehen, wie sie barfuß in Richtung Bigge/Schwimmbad lief. Dort war sie gegen 9.50 Uhr zuletzt aufgefallen.

Wie die Polizei mitteilte, soll die 17-Jährige Suizidabsichten geäußert haben. Daraufhin hatte die Polizei die Suchmeldung herausgegeben und um Hinweise unter der Notruf-Nummer 110 geben.