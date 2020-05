Polizei zieht Bilanz: So lief das Maiwochenende in Brilon

Das Maiwochenende in Brilon während der Corona-Krise ist ruhig gelaufen. Das teilt der Pressesprecher der Polizei im Hochsauerlandkreis, Holger Glaremin mit. Insgesamt gab es sechs Einsätze.

„Es war sehr ruhig. Das Wetter war aber auch dementsprechend“, sagt Holger Glaremin. In Brilon hat es drei Einsätze gegeben.

An der Jakobuslinde wurden drei Menschen bei einem Treffen gestellt. Eine Ordnungswidrigkeit. Am Hundeplatz an der Korbacher Straße sei den Beamten ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit gemeldet worden, allerdings habe man vor Ort niemanden vorgefunden. An der Ketteler Straße wurden mehrere Personen angesprochen, die allerdings die Abstände eingehalten haben. Ein Platzverweis wurde trotzdem erteilt: „Sie haben sich auf einem fremden Grundstück aufgehalten“, so Glaremin.

In Winterberg wird eine Fete gemeldet

In Winterberg sei den Beamten eine Fete Am Sportplatz Grönebach gemeldet worden. Bei einer Kontrolle sei aber nichts entdeckt worden.

In Marsberg wiederum sei Strafanzeige an eine Person gestellt worden, die in der Sauerlandstraße keine Maske getragen hatte.

Was der Person für eine Strafe blüht, wird das Gericht entscheiden. In Giershagen sei eine häusliche Party gemeldet worden – mit bis zu 40 Menschen. Allerdings, als die Polizei an der betroffenen Wohnung geklingelt habe, habe nur ein Mann geöffnet, der allein Fernsehen geschaut hätte.

Größtenteils seien die Leute vernünftig

„Ich habe den Eindruck, dass die Menschen größtenteils vernünftig sind. Ob nun im Zug oder auch beim Einkaufen, mir fällt da niemand auf, der sich nicht an die Maßnahmen hält“, sagt Holger Glaremin.