Quoten-Sieger: ZDF-Miniserie wurde auch am Diemelsee gedreht

Ist das nicht die Korbacher Altstadt und das Rathaus? Steht die seit Jahren vermisste Brauerei-Tochter Isa von Gems (Henriette Confurius) dort nicht gerade am Fuß der Diemelstaumauer in Helminghausen? Und schwimmt der gescheiterte Polizeibeamte Peter Wolff (Götz Schubert) nicht gerade zum Abreagieren eine Runde durch den Diemelsee bei Heringhausen? Mit einem beachtlichen Star-Aufgebot ist die Mini-Serie „Die verlorene Tochter“ am Montagabend im ZDF gestartet. Gedreht wurde der Sechsteiler von September bis Dezember 2018 u. a. in Korbach, am Diemel- und am Edersee.

Fast 18 Prozent Marktanteil

Mit jeweils weit über fünf Millionen Zuschauern waren die ersten beiden Teile des Mystery-Krimis am Montag zur besten Sendezeit die Quoten-Gewinner mit einem Gesamtmarktanteil von fast 18 Prozent.

Isa von Gems (Henriette Confurius) wird von ihrer Vergangenheit eingeholt. Foto: Alexander Fischerkoesen / ZDF

Auch bei jungen Zuschauern kam die Serie an. Mit Marktanteilen von 7,9 (erster Teil) und 8,6 Prozent (Teil 2) bewegte sich die Produktion auch hier über den Normalwerten des Mainzer Senders. Zum Vergleich: Das „heute-Journal“ hatte 3,6 Millionen Zuschauer.

Die Geschichte kommt etwas langsam in Gang. Aber das dient nicht zuletzt auch dem Spannungsbogen: Der Zuschauer möchte schließlich schon wissen, warum die junge Isa von Gems nach zehn Jahren plötzlich wieder auftaucht? Warum war sie so lange verschwunden, was ist mit ihr damals nach einem Schulfest passiert und warum kann sie sich angeblich an nichts mehr erinnern?

Kraftvolle Bildgestaltung

Der Film besticht durch eine sehr kraftvolle und ausdrucksstarke Bildgestaltung. Sequenzen wie der Edersee im Nebel oder ungewöhnliche Perspektiven auf die Staumauern von Diemel und Eder haben erzählenden Charakter. Hinzu kommen exzellente Schauspieler wie Claudia Michelsen, Christian Berkel, Julia Jäger oder eben Henriette Confurius in der Hauptrolle.

hier gibt es mehr artikel und bilder aus dem altkreis brilonMittwoch und Donnerstag (jeweils um 20.15 Uhr) zeigt das ZDF jeweils zwei weitere Folgen. „Die verlorene Tochter“ ist aber auch in der ZDF-Mediathek abrufbar. Die Serie war im Herbst 2018 gedreht worden; auch Statisten aus dem Raum Medebach und Marsberg machten dabei mit.

Altkreis Brilon Drehort Diemelsee Schon einmal war der Diemelsee Drehort für einen Fernsehfilm. Aber das ist schon ein Weilchen her. RTL drehte 2001 an der Sperrmauer im Stil von „Drei Engel für Charlie“ den Pilotfilm „Drei Wilde Biester“. Dabei wurde ein Motorboot über die Mauer katapultiert.

Regie führte Kai Wessel, der u. a. in mehrere „Spreewald-Krimis“ die Fäden in der Hand hielt. Die Drehbücher stammen von Christian Jeltsch („Tatort“ und „Polizeiruf 110“), der in Schmittlotheim am Edersee aufgewachsen ist. Die Handlung des Films hat er in den fiktiven Ort „Lotheim“