Reiserückkehrer aus Kosovo – Acht Neuerkrankungen im HSK

Hochsauerlandkreis/Brilon. Die Corona-Zahlen im HSK steigen weiter an. Erneut wurden Reiserückkehrer positiv getestet. Alle acht Urlauber kehrten aus dem Kosovo zurück.

Der Hochsauerlandkreis vermeldet mit Stand von Mittwoch, 5. August, 9 Uhr, kreisweit acht Corona-Neuerkrankungen. Zwei Personen sind nach einer Infektion mit dem Coronavirus wieder genesen.

32 Corona-Fälle aktuell im HSK

Insgesamt sind es somit im HSK 32 Covid-19-Erkrankte, 682 Genesene und 18 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär in Krankenhäusern werden derzeit zwei Personen behandelt.

Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt damit 732.

Immer wieder Reiserückkehrer

Bei den Neuerkrankungen handelt es sich um Reiserückkehrer aus dem Kosovo. Zuletzt hatte der HSK am Wochenende ebenfalls acht Neuerkrankungen – alles Reiserückkehrer – gemeldet. In der Vorwoche waren neun Menschen aus dem Balkan mit dem Virus in den HSK zurückgekehrt.