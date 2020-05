Sauerländer engagiert sich für Ärmste der Armen in Brasilien

Ausgerechnet in Zeiten, wo ein Virus alle Tore der Welt verschließt, macht ein Geistlicher die Türen noch einen Spaltbreit weiter auf. Für die Ärmsten der Armen. Auf seinem „Hof der Hoffnung“. Der Mescheder Christian Heim leitet eine „Fazenda da Esperanca“. Das ist eine Einrichtung, die drogen- und alkoholabhängigen jungen Menschen in einem ohnehin schon schwierigen Umfeld Orientierung und Hilfe bietet. Und jetzt auch noch Corona! Auf der Fazenda leben regelmäßig 120 junge Männer für ein Jahr. Zusätzlich wegen der Pandemie wurden zunächst 50 und werden jetzt noch einmal 44 Obdachlose von der Straße aufgenommen.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mit aktuell mehr als 20.000 Toten droht Brasilien in Sachen Pandemie das nächste Italien zu werden. Aber Christian Heim, den auch im Altkreis Brilon viele Menschen kennen und unterstützen, lässt sich nicht unterkriegen. Nächstenliebe trotz oder sogar wegen Corona? „Wir leChristian Heim ben gut, Gott ist mit uns“, sagt er aus tiefster Überzeugung. Eine, die ihn nicht nur in ihre Gebete einschließt, ist Elisabeth-Hoffmann Weber aus Olsberg-Bruchhausen.

Eigentlich wäre sie im Frühjahr zum wiederholten Male dort gewesen – bei ihrem ehemaligen Schüler. Denn die 66-Jährige hat Theologie und Germanistik studiert und lange als Lehrerin am Gymnasium der Benediktiner in Meschede gearbeitet. „Christian zählte dort zu meinen ersten Oberstufenschülern, der sich am Ende der Klasse Zwölf vom Religionsunterricht abmeldete. In meinem Unterricht ging es ihm zu sehr um die von Brasilien ausgehende Befreiungstheologie. Nach den Sommerferien meldete er sich damals wieder an, da ihm angeblich etwas fehlte“, erinnert sich die pensionierte Pädagogin. Ironie des Schicksals: Heute stehen die beiden immer noch in enger Verbindung. Und Christian Heim fand damals seine Berufung, wurde 1997 zum Priester geweiht und arbeitet seit fünf Jahren fest auf dem Fazenda-Hof in Guaratingueta.

Jeder trägt sein Kreuz

Elisbeth Hoffmann-Weber ist Notfallseelsorgerin, leitet Wortgottesdienste und darf im Pastoralverbund Olsberg auch Begräbnisfeiern leiten. Die Karwoche wollten sie und ihr Mann ganz bewusst zum wiederholten Male in Brasilien verbringen. „Ich erfahre dort lebendigen Glauben. Wenn Karfreitag der Kreuzweg gebetet wird, tragen viele Männer ein Kreuz – ihr eigenes Kreuz, zu dem sie ihre ganz persönliche Geschichte erzählen“, weiß die Bruchhauserin.

Es sind Geschichten von ganz unten, von Armut, Drogensucht, Gewalt, Kriminalität. Geschichten voller Verzweiflung, Haltlosigkeit, Not und Elend. „Dann werden ihre Kreuze verbrannt und aus der Glut der Asche wird die Osterkerze entzündet.“ Aber es gibt auch die frohen Stunden, die Begeisterung versprühen, wenn sich in der zeltartigen Kirche alle Bewohner zum Gottesdienst treffen, wenn sich untereinander Bands und Gesangsgruppen bilden, wenn in der gemeinsamen Messfeier getanzt, getrommelt und gelacht wird. Solche Momente sind es, die die Sauerländerin berühren, die ihr zeigen, dass Leben und Glauben selbstverständlich und untrennbar zusammengehören – fernab von Reichtum und heiler Welt.

Christian Heim (links) und Elisabeth Hoffmann-Weber (rechts) beim Besuch einer Familie in Brasilien. Foto: privat / wp

Bitte um Unterstützung

Deshalb wendet sie sich jetzt auch an die Menschen in der Region und bittet um Unterstützung für die Fazenda. Denn die Corona-Situation verschärft die Lage im Land. „Die Millionen-Metropole Manaus mit ihrem Hinterland ist zig mal größer als die Bundesrepublik Deutschland. Aber es gibt nur 50 Intensivbetten“, sagt Christian Heim, der sich als Priester des Bistums Paderborn entpflichten ließ und jetzt ohne jegliche Absicherung seiner Berufung nachgeht.

„Bloß nicht krank werden“, lautet seine Devise. Erst in dieser Woche werden 44 weitere junge Männer aufgenommen, so dass die Zahl auf über 200 steigt. „Wir haben alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen, doch uns ist bewusst geworden, dass wir uns nicht auf eine Insel zurückziehen dürfen. Alle sagen jetzt ,Bleibt zu Hause’. Aber was ist mit denjenigen, die kein Zuhause haben? Wohin? Die Straße schützt nicht.“

Unterstützung in Corona-Zeiten Die Fazenda da Esperança ist ein internationales pastorales Projekt, das z.B. drogenabhängigen Jugendlichen und Erwachsenen sowie Süchtigen aller Art Hilfe für ein erneuertes Leben geben will. Insgesamt leben über 5000 junge Menschen in über 140 Einrichtungen (Fazendas) in Brasilien und anderen lateinamerikanischen Ländern, in Afrika, den Philippinen und Europa. In Sundern-Hellefeld gibt es eine Fazenda für Frauen, die in einem ehemaligen Schwesternkonvent leben. Die Hofgemeinschaften sind am ehesten mit einer Einrichtung mit Selbsthilfecharakter zu vergleichen. Das ursprünglich aus Brasilien stammende Projekt existiert in Europa seit über 20 Jahren Wer die Arbeit von Christian Heim unterstützen möchte: Die Kontoverbindung für Spenden lautet „Sozialwerk N.S. da Gloria“ Bank für Kirche und Caritas - Paderborn / Hinweis: Aktion Aufnahme Obdachlose IBAN-DE54 4726 0307 0054 5086 00 BIC GENODEM 1 BKC

Die Idee der Fazenda beruht auf den drei Säulen Gemeinschaft, Arbeit und Spiritualität. Die sogenannten Rekuperanten (recuperare = sich und sein Leben wiedergewinnen) kommen freiwillig. Elisabeth-Hoffmann-Weber: „Sie müssen sich um einen Platz bewerben und zeigen, dass sie es ernst meinen.“ Etwa 15 Männer (oder in separaten Häusern auch Frauen) leben ein Jahr lang in einem Haus zusammen - mit ihnen ein Koordinator, der all das schon mitgemacht hat. Alle gehen täglich einer Arbeit auf dem Gelände nach.

Spiritualität als Anker

Sie schreinern, töpfern, backen, sind Selbstversorger und betreiben sogar ein kleines Bistro. Hoffmann-Weber: „Die jungen Leute spüren durch die Arbeit Wertschätzung und Würde. Sie erfahren, dass sie durch eigene Arbeit selbst leben können. Vor allem, wenn sie zuvor auf der Straße waren und sich durch Diebstahl über Wasser gehalten haben.“ Basis der Fazenda da Esperanca sei die christliche Wertordnung und Spiritualität, was sich im regelmäßigen Gottesdienst und im Gebet ausdrücke.

Corona hat den Alltag auf dem Hof der Hoffnung stark eingeschränkt. Schon seit Wochen verlassen die „Jungs“, wie Christian Heim die Schützlinge nennt, nur noch in ganz dringenden Fällen die Fazenda und sie bekommen auch keinen Besuch. Obdachlose, die aufgenommen werden, müssen zunächst in kleine Quarantänestationen, die auf dem Berggelände in kleinen Privatunterkünften eingerichtet wurden. Sie kommen nur mit dem, was sie am Leib tragen. „Was sollen wir tun? Wir können die Leute ohne Obdach doch nicht auf der Straße lassen. Aber wir können auch unsere Jugendlichen hier nicht gefährden“, sagt der Padre.

Mentalität und Abstand

Elisabeth Hoffmann-Weber hat die nächste Brasilien-Reise schon fest geplant. Die Idee und ihre Umsetzung faszinieren sie immer wieder aufs Neue: „Alle Fazenden sind quasi Oasen im Vergleich zu den Orten, aus denen die Abhängigen kommen. Aber sie müssen lernen, den Garten, die Anlagen, das Haus selbst gepflegt und schön zu halten.“ Die jungen Männer seien ihr und ihrem Mann durchweg offen, interessiert und sehr höflich begegnet. Wir konnten nicht glauben, welche Geschichte sich hinter dem jeweiligen Gesicht verbarg“, sagt sie nach ihren bisherigen Erfahrungen.

An den Kartagen trägt jeder „sein“ Kreuz. Foto: privat

Und Christian Heim bleibt in seinem Gottvertrauen unbeirrt. Die Messen werden an drei Standorten gehalten und jeder ist bemüht, einen Abstand von 1,50 Meter zu wahren. Eine Herausforderung für jeden Brasilianer: „Ja, es sind schwierige Zeiten. Wir haben neulich 5000 Real gespendet bekommen – das sind 1000 Euro, von denen wir Bohnen, Reis und Nudeln kaufen konnten.“ Aber gerade jetzt wegen der Pandemie bleiben nicht zuletzt auch die hygienischen Auflagen eine Herausforderung. „Trotzdem ist es eine schöne Erfahrung, wir helfen uns gegenseitig, wir leben hier ein Abenteuer des Evangeliums.“