Sauerländer Firma auf 1,6 Mio. Euro Schadenersatz verklagt

Um eine Schadensersatzforderung in Höhe von 1,6 Millionen Euro geht es in einem Zivilverfahen vor dem Arnsberger Landgericht. Auf diese Summe wird eine Metallgießerei aus dem Raum Olsberg verklagt.

Das Verfahren klingt kompliziert: Am Anfang steht eine Firma aus Russland, die Getriebeteile für einen Helikopter-Prototypen brauchte. Sie wandte sich an einen Geschäftspartner in Österreich, der eine GmbH in Soest kontaktierte. Die wiederum beauftragte eine Sauerländer Firma, diese Sandguss-Teile herzustellen. Die Auftragsabwicklung scheint nicht zur Zufriedenheit des russischen Helikopter-Herstellers bzw. des Sub-Unternehmers gelaufen zu sein. Die Soester GmbH verklagt nun die Metallgießerei.

„1,6 Millionen Euro sind schon eine hohe Summe, um die es nicht jeden Tag geht“, sagt die stellv. Sprecherin des Landgerichts, Leonie Maaß. Am ersten Verhandlungstag, so die Sprecherin, hätten die Verfahrensbeteiligten die Sach- und Rechtslage ausgetauscht. Ein Vergleich sei nicht geschlossen worden.

Bis Ende Februar hätten die Verfahrensbeteiligten nun Zeit für weitere Stellungnahmen. Diese wolle das Gericht auswerten und dann bewerten, ob sie für eine Entscheidung ausreichen. Ansonsten gibt es eine weitere Beweisaufnahme. Nächster Sitzungstermin ist der 20. März.