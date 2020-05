Sauerland-Wetter: Hier meldet sich der Schnee zurück

Noch bis zum Samstagabend dauert das sonnige Maiwetter an. Anschließend dreht der Wind auf Nord und die Eisheiligen kündigen sich an.

Das Wetter auf dem Berg

Eine Achterbahnfahrt beim Winterberger Wetter erleben wir zum Start in diesen Mai. Während die ersten vier Tage des Monats eher trüb und regnerisch verliefen, hat sich seit Dienstag wieder ein kräftiges Hochdruckgebiet mit vielen Sonnenstunden durchgesetzt. Dieses hält sich noch bis zum Samstag und mit einer Winddrehung auf Süd wird es noch ein gutes Stück wärmer.

So sind bei einigen Schleierwolken bereits am Freitag rund 16 bis 18 Grad möglich, am Samstag kann dann im Ortszentrum von Winterberg erstmals in diesem Monat die Marke von 20 Grad erreicht werden. Auf dem Kahlen Asten werden wir dies wohl nicht ganz schaffen, trotzdem erleben wir auch hier den angenehmsten Tag der Woche.

Zum Sonntag zieht dann aber eine Kaltfront mit einigen kräftigen Regenschauern über das Rothaargebirge hinweg nach Süden und bringt nochmals spätwinterliche Kaltluft mit. In der Nacht zu Montag sind sogar nochmal einige Schneeflocken und überfrierende Nässe auf den Straßen möglich. Am Tag zeigt sich dann auch die Sonne, die Temperaturen kommen aber kaum über 5 Grad hinaus.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Mit frostig kalten Nächten hatten Teile der Medebacher Bucht und des Diemeltals zuletzt zu kämpfen. Teilweise ging es am Mittwoch und Donnerstag bis auf -3 Grad in den Keller. Am Boden wurden sogar noch deutlich kältere Werte gemessen.

Bei diesen Temperaturen kommt die bereits weit fortgeschrittene Natur in Froststress, ob alle Knospen es überstanden haben, wird man aber wohl erst im Hochsommer wissen, wenn die Früchte an den Obstbäumen austreiben. Auch in der Nacht zu Samstag bleibt es in den Tälern noch deutlich frischer als in höheren Lagen, teilweise betragen die Unterschiede mehr als 10 Grad.

Milder direkt an den Flussläufen

Abgesehen von örtlichem Bodenfrost wird es aber auch direkt an den Flussläufen um einiges milder sein als zuletzt. Diese wärmere Luftmasse macht sich dann auch am Tag bemerkbar, denn schon heute können entlang der Diemel bis zu 22 Grad erreicht werden, am Samstag sind sogar 24 Grad möglich.

Temperaturen von denen man ab Sonntag nur noch träumen kann. Eine kräftige Kaltfront überquert Marsberg, Medebach und Hallenberg und so bleiben die Höchstwerte um 15 Grad hängen. Nach einer kalten Nacht zum Montag bekommen dann selbst unsere Talorte Probleme mit den 10 Grad.

Das Wetter für den Nordkreis

Im Rückblick und mit Ausblick auf die kommende Wetterentwicklung erscheinen die rund 25 bis 40 Liter Regen, welche im Ruhrtal und auf der Briloner Hochfläche zum Start in den Mai gefallen sind, besonders wertvoll. Denn abgesehen von einigen kräftigen Schauern am Sonntag bleibt es wohl bis zur Monatsmitte überwiegend trocken und der Wasserbedarf der Natur wächst gerade bei der kräftigen Frühjahrssonne täglich Stück für Stück an.

Bei einem auffrischenden Südostwind steigen die Temperaturen am Freitag und Samstag verbreitet auf etwas über 20 Grad an, dazu ziehen einige hohe Wolkenfelder durch, welche die Sonne auch mal verdecken können. Der allgemeine Wettereindruck bleibt aber freundlich und frühlingshaft. Zum Sonntag versucht es dann aber nochmal der sehr späte Winter mit einer durchziehenden Kaltfront und kräftigen Regenschauern.

Dazu gehen die Temperaturen vor allem zum Nachmittag deutlich zurück und in der Nacht zu Montag wird verbreitet der Gefrierpunkt erreicht. Am Tag selbst bleibt es bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken überwiegend trocken, die Temperaturen bleiben sehr kühl.

Der Wettertrend

Bis zur Mitte der kommenden Woche bleibt es im Sauerland sehr kühl. Zwar zeigt sich die Sonne täglich für mehrere Stunden, die Temperaturen erreichen aber nicht mehr als 8 bis 15 Grad. Nachts ist es oft frostig kalt. Mehr unter www.wetter-sauerland.de