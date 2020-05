Sauerland-Wetter: So wird das Wetter vor Pfingsten

Hoch „Steffen“ bringt die Sonne zurück. Es hält die Wolken vom Sauerland fern und so steigen die Temperaturen zunächst langsam an. Aber schon am Donnerstag legt der Nordwind wieder zu. So wird das Wetter in den nächsten Tagen.

Das Wetter auf dem Berg

Zwischen 10 und 15 Liter Regen sind über das Wochenende rund um Winterberg gefallen. Damit kommt der Mai an den Wetterstationen in Neuastenberg und Züschen auf 41 bzw. 39 Liter pro Quadratmeter. Mehr als in anderen Teilen des Sauerlandes, erneut aber nur etwa halb so viel wie man für diesen Monat eigentlich erwarten dürfte.

Und bis zum Monatsende am Pfingstsonntag wird auch nicht wirklich etwas nachkommen. Grund hierfür ist das Hoch „Steffen“, welches bisher über den Britischen Inseln lag, sich nun allerdings immer weiter in Richtung Sauerland schiebt. So bestimmt die Sonne Dienstag, am Mittwoch und auch am Donnerstag das Bild über dem Winterberger Himmel.

Quellwolken sind nicht mehr als schmückendes Beiwerk und sind nur als Abwechslung am Himmel zu verstehen. Bei einem nachlassenden Wind, welcher aber weiterhin meist aus nördlichen Richtungen kommt, erreichen die Temperaturen bereits heute zwischen 14 und 16°C, am morgigen Mittwoch sind dann angenehme 18°C möglich. Zum Donnerstag legt der Nordwind dann wieder zu und es wird etwas frischer.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

So ganz wollen uns die letzten Züge des Spätwinters noch nicht loslassen. Bei nördlichen Windrichtungen kann es selbst Ende Mai und Anfang Juni noch empfindlich frisch werden und so muss entlang von Orke, Nuhne und Diemel auch in den kommenden Nächten noch mit leichtem Bodenfrost gerechnet werden.

Mit steigendem Sonnenstand wird die Luft vom Boden her aber sehr zügig erwärmt und so kann man die Jacke bei bis zu 20°C an den Nachmittagen auch mal zur Seite legen. Einen positiven Einfluss hat dabei auch der nachlassende Nordwind.

Temperaturrückgang im Sauerland

Einen vorläufigen Höhepunkt erreichen die Temperaturen dann am morgigen Mittwoch, wo vor allem rund um Marsberg auch frühsommerliche 22°C möglich sind. Dazu scheint die Sonne erneut für mehr als 10 Stunden. Am Donnerstag dehnt sich dann aber wieder ein Gebiet mit recht kühlen Luftmassen von Osten her auf das Sauerland aus und so muss man mit einem Temperaturrückgang auf 16 bis 18°C leben.

Einen Einfluss auf das Wetter hat dies aber nur bedingt. So sind zwar einige dichtere Wolkenfelder unterwegs, insgesamt bleibt die Sonne aber weiterhin bestimmend und so wartet die Natur einen weiteren Tag auf ausreichend Regen.

Das Wetter für den Nordkreis

Bisher verlief das Jahr 2020 zwischen Olsberg und Brilon äußerst mild – nach einem schneearmen Winter waren auch März und April rund 2 bis 4°C wärmer als im langjährigen Mittel. Der Mai könnte nun der erste Monat seit langem werden, welche den Durchschnitt ganz knapp nicht erreicht. Verantwortlich hierfür waren vor allem die sehr konstant wehenden Nord- und Ostwinde, welche uns die Luft aus dem noch spätwinterlich kalten Norden Europas gebracht haben.

So auch in dieser Woche, denn das Hoch „Steffen“ liegt westlich von uns und meist schwache Winde bringen Luft aus Norwegen, Schweden und Finnland in unsere Region. Allerdings ist die Maisonne so kräftig, dass sie für eine Erwärmung auf rund 20°C sorgen kann. Kühl bleiben dagegen die Nächte, so herrscht bereits am Dienstagmorgen teils leichter Bodenfrost und auch in den Frühstunden des Mittwochs und Donnerstags ist es besonders in der Nähe der Flussläufe sehr frisch. Hinzu kommen täglich zwischen 8 und 11 Stunden Sonnenschein, was die sowieso schon sehr üppige Bilanz des Monats noch ein wenig weiter aufbessern kann.

Wettertrend

Mit dem Pfingstwochenende setzt sich das meist ruhige Hochdruckwetter wohl weiter fort. Die Temperaturen bleiben allerdings gedämpft, wesentlich mehr als rund 15°C auf den Bergen und 20°C im Tal sind nicht drin. Mehr unter www.wetter-sauerland.de