Sauerland-Wetter: Wo gute Bedingungen für Radtouren warten

Die Sonne hält sich derzeit noch oft bedeckt im Juni. Wetterexperte Julian Pape erklärt, wie das Wetter im Hochsauerlandkreis bis zum Feiertag am Donnerstag wird.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mäßig warmes Juniwetter mit einigen Schönheitsfehlern – so schaut es bei uns bis zum Feiertag am Donnerstag aus. So zeigt sich die Sonne zwar zeitweise, besonders nachmittags muss aber teils mit Schauern gerechnet werden.

Das Wetter auf dem Berg

Der vergangene Freitag war auf dem Kahlen Asten einer der kühlsten Junitage der letzten 15 Jahre. Lediglich 6°C erreichte das Thermometer und immer wieder zogen Schauer über den Vater der Sauerländer Berge hinweg. So lag die Schneefallgrenze zeitweise nur bei rund 1000 m Höhe. Insgesamt kamen rund 30 Liter Regen zusammen, um den Normalwert dieses Monats von 120 Liter zu erreichen fehlt aber noch so einiges.

In den kommenden Tagen wird es keinen flächendeckenden Regen mehr geben, vor allem an den Nachmittagen können sich aber einige Schauer oder auch mal ein kurzes Gewitter bilden. Dort, wo diese Schauer fallen, kann es auch mal kräftig schütten, wenig entfernt fallen dagegen nur wenige Tropfen. Zwischen den Schauern zeigt sich die Sonne zumindest hin und wieder.

Temperaturen im Aufwärtstrend

Die Temperaturen zeigen einen langsamen aber stetigen Aufwärtstrend und so werden am Dienstag meist um 15, bis zum Donnerstag immerhin schon 16°C auf dem Kahlen Asten und bis 18°C direkt in Winterberg erreicht. Die Nächte bleiben anfangs noch recht frisch und in Tallagen kann es sogar nochmal Bodenfrost geben. Zum Donnerstag bleibt es dann deutlich milder.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Der Regen zum Ende der vergangenen Woche war über das Sauerland recht gleichmäßig verteilt. So kamen auch um Medebach, Hallenberg und Marsberg rund 25 Liter pro Quadratmeter zusammen. Genau genommen erreichte die Station an der Hasenkammer in Medebach 25,8 Liter. Der Messpunkt an der Westheimer-Brauerei im Marsberger Ortsteil Westheim kam auf 25,6 Liter.

Je nach Zugbahn der Schauer und Gewitter in den kommenden Tagen kann diese Bilanz durchaus aufgebessert werden, dann sind in weniger als einer Stunde schnell mal mehr als 20 Liter möglich. Allerdings ist es nicht vorhersagbar, welche Orte diese Schauer wirklich treffen und so ist nicht unwahrscheinlich, dass teilweise nur wenige Tropfen fallen.

Optimale Bedingungen für Radtouren

Was dagegen recht einheitlich sein wird sind die Temperaturen. Diese liegen in den Frühstunden meist zwischen 8 und 4°C. Wenn es nachts länger aufklart, kann es vor allem entlang der Flussläufe durchaus leichten Bodenfrost geben. Am Tag sind es dann recht angenehme Werte zwischen 18°C in etwas höher gelegenen Orten und bis knapp über 20°C rund um Marsberg. Abseits der Schauer sind dies weiterhin optimale Bedingungen für Wander- und Radtouren.

Das Wetter für den Nordkreis

Durchaus facettenreich verliefen die ersten Junitage auf der Briloner Hochfläche und im Ruhrtal. So kletterten die Werte in der vergangenen Woche bis auf knapp 28°C in die Höhe – es herrschte richtiges Sommerfeeling. Nur drei Tage später war dann am Freitag bereits bei 10°C das Ende der Fahnenstange erreicht.

Hinzu kamen kräftige Regenschauer und Windböen bis 50 km/h – das war dann mehr herbstlich als sommerlich. Für die Natur aber ungleich wichtiger. In dieser Woche erleben wir in etwa den Durchschnitt des bisherigen Juniwetters. Die Temperaturen erreichen mit knapp 20°C an den Nachmittag so ziemlich das Niveau, welches wir um diese Jahreszeit auch gewohnt sind. Nachts sinken die Werte nur noch vereinzelt unter 5°C und somit verliert das Thema Bodenfrost an Bedeutung.

Starkregen und Hagel möglich

Das Wetter bringt uns dazu einen Mix aus Sonnenphasen, dichteren Wolkenfeldern und besonders an den Nachmittagen auch einige kräftige Schauer oder mal ein kurzes Gewitter. Diese können kurzzeitig auch mal richtigen Starkregen oder kleinen Hagel bringen. Dies werden aber nur kurzzeitige Episoden sein, örtlich bleibt es auch trocken.

Der Wettertrend

Der Sommer kommt zurück ! Am Brückentag und am kommenden Wochenende wird es in Tallagen verbreitet wärmer als 25°C. Dazu ist die Luft aber zunehmend schwül und es bilden sich teils kräftige Schauer und Gewitter. Mehr unter www.wetter-sauerland.de