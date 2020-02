Scharfenberg: Doppelte Regentschaft im Besenbinderdorf

Scharfenberg. Beim bunten Treiben in Scharfenberg gab es nicht nur eine doppelte Regentschaft von Albert I. Auf der Bühne fand auch eine Premiere statt.

Unter der Regentschaft von Albert I. (Kröger) und dem Motto: „Ja wenn das Trömmelchen geht…“ stieg mit der Kappensitzung in der Schützenhalle der absolute Höhepunkt des närrischen Treibens im Besenbinderdorf.

Ein Motto, das bestimmt Prinz Albert I. entgegenkam, schließlich regiert er jetzt nicht nur als König das Schützenvolk, sondern schwingt auch noch das Narrenzepter im Dorf. Und welche Rolle das besagte Trömmelchen sowohl im Karneval als auch auf Schützenfest spielt, braucht man einem Sauerländer nicht erklären. Dies gilt natürlich auch beim Tambourcorps „Unitas“, das sich seit Jahrzehnten für die Ausrichtung der Scharfenberger Kappensitzung verantwortlich zeichnet.

Ausverkauftes Haus in Scharfenberg

Und da mussten sich die Verantwortlichen von Unitas um den Vorsitzenden Winfried Heimes und auch Sitzungspräsident Björn Funke so einiges einfallen lassen, um dem nahezu ausverkauften Haus ein mehr als abwechslungsreiches Programm der Narretei zu bieten.

Nach dem Debüt Lila Garde, der Liebergfunken“, stellte sich Prinz Albert I. dem hohen Narrenhaus in einer launischen Ansprache vor. Anschließend ging es Schlag auf Schlag, unter anderem mit flotten Märschen der grünen Funkengarde und dem Gardetanz der „Fegebesen“ und nicht zuletzt dank einer gut aufgelegten Band „Headline“.

Kölscher Jung in der Bütt

In der Bütt hatte Horst Müller als erster die Lacher auf seiner Seite. Allerdings hätte der „Kölsche Jung“ bei seinem letzten, von mehr als 30 Auftritten, ein wenig mehr Aufmerksamkeit verdient gehabt. Aber so ist das mittlerweile allerorts, wenn das „Stimmungsbarometer“ steigt.

„Wenn der Vater mit dem Sohne!“ Das war Ortsvorsteher Klaus Götte mit seinem „Sohn“ Paul Bange, der im vergangenen Jahr erstmals begeisterte. Beide nahmen kein Blatt vor den Mund und lasen dem Narrenvolk kräftig die Leviten. Natürlich auch den Altenbürenern, die an diesem Abend wahrlich nichts zu lachen hatten.

Besenbinder TV feiert Premiere

Auch nicht in der Sendung „Besenbinder TV“, einem neuen Sender, der sich vornehmlich mit dem Dorfgeschehen befasst. Die sechs Moderatorinnen Heidi Hillebrand, Gisela Aust, Manuela Nieder-Niggemann, Heike Happe, Sabine Hückelheim und Brigitte Böddicker liefen wieder einmal zur Höchstform auf und machten selbst vor heiklen Themen nicht halt. So der Mitgliedschaft von Frauen in der Schützenbruderschaft, wo sie sich schon über den neuen Namen Gedanken gemacht hatten: „St. Josef und St. Josefa Schützengesellschaft Scharfenberg“.

Natürlich gab es auch noch einige optischen Leckerbissen, damit das Auge nicht zu kurz kam. Während das Showballett „Satisfaction“ zu einem Besuch im „Candyland einlud, ließen es das Männerballett „The broom makers“, was zu deutsch Besenbinder heißt, doch etwas gemächlicher angehen. Dafür hatten sie aber ein paar „Spregenzchen“ mehr drauf.

So wie die junge Garde der „Grashüpfer“, deren erster Auftritt vom Narrenvolk mit stürmischen Applaus honoriert wurde. Den gab es auch nach dem Finale, als „Headline“ zur großen Karnevalsparty bis zum frühen Morgen bat.