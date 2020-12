Schnee: Winterberg erwartet trotz Lockdowns Tagestouristen

Winterberg In den nächsten Tagen wird in Winterberg Neuschnee erwartet. Trotz Lockdowns werden Touristen erwartet. Das plant die Stadt jetzt:

Winterberg. An den Weihnachtsfeiertagen wird insbesondere erwartet. An den vergangenen Schnee-Wochenenden war Winterberg bereits Ziel vieler Tagesgäste insbesondere aus dem Ruhrgebiet und Rheinland. Das stieß bei Teilen der Bürger im Raum Winterberg auch auf Kritik mitten in der Corona-Krise und im Lockdown.

Ordnungsamt mit intensiven Kontrollen der Corona-Regeln

"Auch in den kommenden Wochen ist mit vielen Tagesausflüglern zu rechnen, da diese Ausflüge nicht verboten sind", so die Winterberg Touristik und Wirtschaft. Die Stadtverwaltung und dabei insbesondere das Ordnungsamt habe seine Präsenz in der Innenstadt sowie an den zu erwartenden stark frequentierten Orten im Stadtgebiet intensiviert und ein umfassendes Konzept aufgestellt, um die Einhaltung der Corona-Regeln bestmöglich zu kontrollieren, das Gästeaufkommen zu steuern und so den Gesundheitsschutz auch für die Einheimischen zu gewährleisten, heißt es.

Bei Schnee werden Loipen gespurt

Laut ist das Spuren von Loipen durch die aktuelle Corona-Schutzverordnung nicht untersagt. Sofern die Schneelage ausreichend ist, soll dies durchgeführt werden und entspricht dem Vorgehen nach dem Präparieren von Winterwanderwegen. Damit wird auch sicherheitsrelevanten Dingen, wie beispielsweise dem Zugang von möglichen Rettungseinsätzen entsprochen. "In diesem Fall werden jedoch sowohl wir, also auch die Wintersport-Arena bzw. Nordicsport-Arena das Angebot nicht über soziale Medien oder durch besondere Hinweise bewerben, es ist aber eben auch nicht untersagt. So möchten wir dennoch einen Beitrag zu den Vorgaben zur Vermeidung von Reisen und Ansammlungen leisten", heißt es in einem Schreiben an die Mitglieder.