Schwanenwitwe findet neues Glück an Baggersee bei Marsberg

Geht es den Schwänen auf der Diemel gut, dann geht es auch Heinz Westemeyer gut. Der 61-jährige Kunstschlossermeister mit eigenem Betrieb in der Mönchstraße kümmert sich seit vielen Jahren mit großem Einsatz um die stolzen Schwäne. „Das hat sich eigentlich ganz von selbst entwickelt“, sagt er im Gespräch mit der WP. Denn gleich hinter seiner Werkstatt fließt die Diemel. Jede Pause nutzt er, um nach den Schwänen zu schauen und begleitet sie oft auf ihren Routen entlang der Diemel oder auf den Baggerseen bei Westheim und schreitet ein, wenn Hilfe notwendig ist. So wie jetzt.

Platz fürs Nest war vollkommen ungeeignet

Auf einem Baggersee in Westheim hatte sich dieses Frühjahr ein Schwanenpaar neu gefunden, ein Nest gebaut und Eier gelegt. „Der Platz war allerdings vollkommen ungeeignet“, so Heinz Westemeyer. Der Brutplatz liegt direkt an einem Weg zwischen zwei Baggerteichen. Der eine wird vom Angelverein Westheim betreut, der andere vom Angelverein Billinghausen.

Mit Einverständnis der beiden Angelvereine hat Heinz Westemeyer einen Gittermattenzaun aufgestellt, um das Schwanenpaar und ihren Brutplatz zu schützen. Denn der Weg wird oft und gerne von Spaziergängern mit und ohne Hunden benutzt. Die Hunde hätten freien Zulauf zum Nest. Westemeyer: „Nicht auszudenken, was dann passieren könnte.“

Die Schwanenwitwe

Altkreis Brilon Brutzeit Schwäne brüten meistens vier bis sechs Eier aus. 40 Tage werden sie bebrütet. Die jungen Schwäne werden dann von den Schwaneneltern großgezogen und bleiben bei ihnen bis zur nächsten Brut.

Die Schwanenmutter und ihr Schicksal ist ihm nicht unbekannt. Im vergangenen Mai erst hatte sie an der Diemel beim Eichenwäldchen in Marsberg vier Küken ausgebrütet. „Leider kam der Ganter sechs Wochen später durch einen tragischen Unfall mit einem Zug ums Leben“, wie Heinz Westemeyer beobachten musste. Die Schwanenwitwe hatte drei ihrer Kinder trotzdem allein großbekommen.

Sie hatte mit ihnen auch Ausflüge zu den Baggerteichen in Westheim unternommen. Und da hat sie diesen Winter einen neuen Lebenspartner gefunden.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Denn Schwäne sind ganz treue Vögel. „Wenn sie einmal einen Partner gefunden haben, so hält das meistens ihr ganzes Schwanenleben lang“, weiß der Schwanenfreund. Fast täglich schaut Heinz Westemeyer bei dem neuen Schwanenpaar bei den Baggerseen in Westheim, ob es ihnen auch gutgeht.

Die drei Schwanenjungen aus dem Vorjahr sind übrigens wieder zurück zum Eichenwäldchen gekommen. Wenn sie zwei Jahre alt sind, suchen sie sich Partner, mit denen sie ein Nest bauen und ihre Jungen großziehen.