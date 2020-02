Second-Hand in Brilon: „Das ist wie ein Überraschungs-Ei“

Der Laden von Anke Ester ist eine wahre Fundgrube für alle, die gerne stöbern, nachhaltig einkaufen und die Vorteile von Waren aus zweiter Hand zu schätzen wissen: Seit fast 10 Jahren betreibt die 37-Jährige ein Second-Hand-Geschäft in Brilon. Jetzt ist sie in neue, eigene Räumlichkeiten umgezogen. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie in der Straße Im Schützengraben ein Haus gekauft und im Erdgeschoss ihre neue „Boutique“ eingerichtet.

Hobby zum Beruf gemacht

Schon immer hat Anke Ester Trödelmärkte geliebt und als Mutter gerne die Möglichkeiten genutzt, gebrauchte Kinderkleidung und Spielzeug zu kaufen. Und als sich dann 2010 die Möglichkeit bot, den Second-Hand-Laden in der Niederen Straße in Brilon zu übernehmen, da war für sie sofort klar: „Das muss ich machen. Und so habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht“, erzählt die gelernte Erzieherin. Bereut hat sie diese Entscheidung nie.

„Mein Leben ist wie ein Überraschungs-Ei. Jeder Kunde, der reinkommt, bringt einen Überraschungs-Effekt mit. Man weiß ja vorher nie, was ein Kunde, der etwas verkaufen möchte, so alles in seiner Tasche hat“, freut sich die Brilonerin. Und: Viele, die den Weg in ihr Geschäft finden, bringen nicht nur Waren oder Kauflust mit, sondern erzählen oft auch eine Geschichte dazu. Doch manchmal macht die fünffache Mutter auch keine guten Erfahrungen mit ihrer Kundschaft. Dann finden sich alte, schmutzige Kleidung, kaputte Sachen oder Ramsch in der Verkäufer-Tüte. Solche Sachen lehnt sie ab. Und auch so manche Unverschämtheit und Meckerei hat die 37-jährige in den vergangenen Jahren erlebt.

Bunter Warenmix

Zum Verkauf angeboten wird bei Anke Ester ein bunter Warenmix: Vom Babystrampler über Bücher, Spiele, Küchenutensilien, Schmuck, Deko-Sachen und Kleinmöbel bis hin zum modernen Blazer. Und dann sind da noch die großen Bonbongläser. Aus ihnen füllt Anke Ester kleine Tüten zum Naschen ab. Sie verrät: Demnächst wird der Verkaufsraum wird vergrößert. Dann hat sie auch mehr Platz, um die Kindersachen präsentieren zu können. Geschaffen werden soll auch noch ein richtiges Schaufenster.

Geöffnet hat der kleine Laden im Schützengraben an zwei Tagen in der Woche. Doch auch an ihren „freien Tagen“ hat die Inhaberin alle Hände voll zu tun. Auch außerhalb der Geschäftszeiten nimmt sie nach Absprache Waren an, sortiert aus, berechnet Preise, etikettiert oder wäscht und bügelt auch das eine oder andere Teil.

Manche Kunden möchten nicht gesehen werden

Besonders schätzt Anke Ester an der neuen Verkaufssituation, dass am neuen Standort Wohnen und Arbeiten unter einem Dach vereint sind. Das macht es für die fünffache Mutter einfacher, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen; zumal das jüngste Kind gerade einmal zweieinhalb Monate alt ist. Bereits jetzt hat sie gemerkt, dass in den neuen Geschäftsräumen mehr Laufkundschaft vorbei kommt. Sie würde sich freuen, wenn noch mehr Briloner sich trauen würden, mal in ihrem Laden zu stöbern. Denn sie hat auch festgestellt: „Vielen ist es peinlich, Second-Hand-Artikel zu kaufen“. Sie hat auch die Erfahrung gemacht, dass viele lieber nicht gesehen werden wollen, wenn sie Sachen zum Verkauf vorbeibringen.

Pro Monat bezahlen Verkäufer einen Grundpreis (bei bis zu 25 Teilen sind das 1,50 Euro bei bis zu 50 Teilen, 2,50 Euro). Wird etwas verkauft, erhält Anke Ester 30 Prozent Provision. Wer ohne Grundgebühr verkaufen möchte, zahlt 50 Prozent Provision. Alle weiteren Einzelheiten kann man bei Anke Ester selbst erfragen.

Second-Hand bedeutet mehr Nachhaltigkeit

„Ich wünsche mir, dass mehr Menschen in einen Second-Hand-Laden gehen, die Geld haben, aber trotzdem sparen wollen und einfach Spaß daran haben hier nach schönen Sachen zu stöbern. Und sie können so auch noch für den Umweltschutz tun“, so die 37-Jährige. Ihre Einschätzung: „Die Leute reden immer mehr von Nachhaltigkeit und Klimaschutz - indem sie gebrauchte Sachen kaufen, können sie auch etwas dafür tun.“

Und wie hält Anke Ester es selbst beim Einkaufen? „Ich kaufe sehr viel gebrauchte Sachen, aber hin und wieder auch ein neues Teil. Ich finde, die Mischung macht´s. Man findet ja auch nicht immer das richtige Second-Hand-Teil.“ Gerade für Menschen, die etwas Ausgefallenes suchen, könne ein Second-Hand-Laden viel Individuelles bieten - für den Alltag, für die Motto-Party oder ein besonderes Event - erklärt Anke Ester.

Eigenes Kinderbuch geschrieben

Vor einigen Jahren hat die Briloner übrigens ein eigenes Kinderbuch geschrieben: „Zauberfläschen“. In der Beschreibung dazu heißt es: „Lass Euch verzaubern von sprechenden Sternen, Zauberkeksen, Elfen,und vielem mehr. Der Einsatz der Zauberfläschchen lässt die Kinder aktiv in das Geschehen der Geschichten eingreifen, sie verändern und immer wieder anders erleben.“ Für Überraschungen ist Anke Ester also immer zu haben - sei`s als Erzieherin, Buchautorin oder Second-Hand-Händlerin.