Sensburg stellt klare Forderung an CDU nach Hamburg-Debakel

Brilon/Hamburg. Die Hamburg-Wahl sei für die CDU „ein Debakel“, so der Briloner CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg. Er hat eine Forderung an die Partei.

Beschönigen will Patrick Sensburg nichts: Das Ergebnis der Hamburger Bürgerschaftswahl sei für die CDU „ein Debakel“. Mit 11,2 Prozent hatte die Hamburger CDU am Sonntag das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren und sogar das Ergebnis von 2015, schon damals das drittschlechteste Ergebnis einer Landtagswahl in Deutschland, noch einmal um 4,7 Prozent unterboten.

Wobei der Briloner MdB den Spitzenkandidaten der hanseatischen Union, Marcus Weinberg, in Schutz nimmt. Der 52-jährige Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete hatte erst im vergangenen Frühjahr „unter Druck“ die Kandidatur übernommen, nachdem zwei andere Bewerber abgesprungen waren, eine - so Sensburg - „ganz schwierige Ausgangssituation“.

Erst Parteiführung klären, dann die Kanzlerkandidatur

Von der - so Sensburg - „unklaren Führungssituation“ der Bundespartei und der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen habe es ja auch nicht gerade „Rückenwind für die CDU“ an der Elbe gegeben. Weinberg sei mit einem „Kutter rausgefahren und dann in einen Orkan gekommen“. Angesichts dieser Umstände, so Sensburg, habe es der Spitzenkandidat der Hamburger CDU „nicht schlecht gemacht“.

CDU-Chef soll auf Sonderparteitag gekürt werden CDU-Chef soll auf Sonderparteitag gekürt werden

Von dem anstehenden Sonderparteitag der CDU erwartet der Briloner Abgeordnete die Klärung der Parteiführung. Danach stelle sich die Frage der Kanzlerkandidatur.

Klare Ansage an die CDU in Thüringen

Für seine Parteifreunde in Thüringen findet Sensburg klare Worte: „Die CDU dort muss zum Verstand kommen.“ Eine Zusammenarbeit sei weder mit der Linken noch mit der AfD möglich. Wobei er nichts von der sog. Hufeisen-Theorie halte. Das Bild besagt, dass die extremistischen Kräfte am linken und rechten Rand des Parteienspektrums mehr miteinander verbindet als mit der demokratischen Mitte.

Da seien, so Sensburg, die Linken anders zu bewerten als die AfD, bei der sich ein Drittel NPD-, DVU- und Rep-Anhänger gesammelt hätten.