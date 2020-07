Corona Sieben Corona-Kranke in Medebach, vier in Hallenberg

Hallenberg/Medebach. Die Zahl der Corona-Kranken in Medebach und Hallenberg steigt weiter: acht Familien sind inzwischen in Quarantäne

Das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises hat am heutigen Samstag mit drei Teams 55 Tests in den von Corona betroffenen Familienverbünden in Medebach und Hallenberg im Rahmen einer Umgebungsuntersuchung durchgeführt und direkt Kontakt mit den Betroffenen in fünf Mehrfamilienhäusern aufgenommen.

Unterstützt wurde das Gesundheitsamt von der Sauerlandpraxis Förster. Es wurden vereinzelt weitere Quarantänen ausgesprochen. In Medebach befinden sich nun sechs Familien in Quarantäne, in Hallenberg sind es zwei. Aktuell gibt es in Medebach diesbezüglich sieben Erkrankte, in Hallenberg vier.

Mitarbeiter der Stadtverwaltung negativ getestet

Außerdem war ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung Medebach vorsorglich in häusliche Quarantäne gegangen. Sein Testergebnis fiel negativ aus. Er ist nicht erkrankt. „Ebenso negativ sind alle weiteren zur Sicherheit durchgeführten Testungen der unmittelbaren Kollegen und Kolleginnen in der Verwaltung. Somit ist selbstverständlich auch die häusliche Quarantäne aufgehoben“, teilt die Stadt über die facebook-Seite „875 Jahre Medebach“ mit. Die Verwaltung werde auch noch heute und in den kommenden Tagen die Arbeit des Gesundheitsamtes vor Ort in den betroffenen Mehrfamilienhäusern in Medebach begleiten.

Waren es am Freitag noch zwei Personen mit positiver Testung gewesen, so sind am heutigen Samstag in den Familien weitere fünf Covid-19-Infektionen festgestellt worden, so dass es aktuell sieben Erkrankte gibt. Eine Quarantäne der Kontaktpersonen wurde bereits im Vorfeld angeordnet. Ob und wenn ja welche zusätzliche Maßnahmen sich hieraus ergeben, ist heute noch nicht abschließend absehbar, so die Mitteilung der Stadt.. Reihentestungen in den betroffenen Mehrfamilienhäusern würden aber weiter durchgeführt.

„Ich denke und hoffe, dass das Geschehen dadurch frühzeitig lokalisiert und eingedämmt wird. Wir haben die Arbeit des Gesundheitsamtes heute begleitet; ich hatte das Gefühl, dass hier sehr professionell gearbeitet und alles getan wird“, sagte Bürgermeister Thomas Grosche am Samstagabend. Sollten weitere aussagekräftigen Informationen vorliegen, werde die Stadt die Bürger informieren.

Stab für außergewöhnliche Ereignisse tagt

Auf örtlicher Ebene ist ebenfalls am Freitag wieder der Stab für außergewöhnliche Ereignisse SAE) zusammengekommen. Er unterstütze hervorragend in eingespielter Art und Weise, so die Stadt. Nach wie vor stünden Bürgermeister Thomas Grosche und Wirtschaftsförderer Michael Aufmhof für Rückfragen zur Verfügung. Ebenso steht die Hotline des Hochsauerlandkreises jedem zur Verfügung:Informationen zum Corona Virus im HochsauerlandkreisHotline des Hochsauerlandkreises 0291-942202.

Der Kreis hatte schon am Freitag vor Panikmache gewarnt. Von einem kreisweiten Lockdown sei man weit entfernt. Für einen möglichen Lockdown müsste es innerhalb einer Woche 130 Neuinfektionen im Hochsauerlandkreis geben.