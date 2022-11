Erste Liftanlagen entstanden in den 1950er-Jahren. Mittlerweile zählt Wintersport-Arena Sauerland zu den größten Wintersport-Gebieten nördlich der Alpen.

Das Sauerland ist ein Touristen-Hotspot in NRW für alle Wintersportfans

Skifahren Wintersport in Willingen: So viel kostet ein Ski-Ausflug

Willingen. Willingen im Sauerland ist bei Wintersportlern aus ganz NRW und Hessen sehr beliebt. Alle Infos zu Anreise, Pisten und Kosten.

Wintersportfans können sich in Willingen auf 19 Pisten freuen, die sie mit ihren Skiern oder Snowboards im Winter hinabfahren können.

auf 19 Pisten freuen, die sie mit ihren Skiern oder Snowboards im Winter hinabfahren können. Abends und Nachts gibt es an drei Wochentagen ein besonderes Angebot.

Infos zum Saisonstart, Liftpreisen und Übernachtungsangeboten: Wir haben die wichtigsten Informationen für Sie gesammelt.

Wann beginnt die Skisaison in Willingen?

Das ist in jedem Jahr unterschiedlich. Wie die Stadt Willingen auf ihrer Internetseite erklärt, hänge der Start der Skisaison von mehreren Faktoren ab. Grundsätzlich benötigen Skifahrerinnen und Skifahrer Schne - entweder künstlich oder Naturschnee.

Damit die Verantwortlichen Kunstschnee herstellen können, müssen die Temperaturen über einen längeren Zeitraum unter minus zwei Grad sinken.

Skifahren in Willingen: Welche Angebote und Tickets gibt es?

Erwachsene können ab 19 Euro auf die Piste. Möglich macht es das Frühaufsteher-Ticket, das zum Skifahren von 8.30 Uhr bis elf Uhr berechtigt. Wer zwischen sechs und 15 Jahren alt ist, zahlt für das gleiche Ticket 14 Euro.

Darüber hinaus gibt es weitere Tickets, die verschiedene Tageszeiten abdecken. Wer über den gesamten Tag hinweg Skifahren möchte, zahlt 36 Euro (Vollzahler) bzw. 24 Euro (ermäßigt). Die Zweitageskarte kostet regulär 66 Euro, während der ermäßigte Preis bei 44 Euro liegt. Wer möchte, kann sich auch eine Saisonkarte kaufen. Die kostet Erwachsene 330 Euro. Die ermäßigte Variante ist für 99 Euro zu haben. Hier finden Sie alle Ticketpreise im Überblick.

Skigebiet Willingen: Welche Angebote gibt es für Gruppen?

Für größere Gruppen, wie beispielsweise Schulklassen oder Vereine, gibt es im Skigebiet Willingen verschiedene Angebote. Wer möchte, kann einen großen Skikurs buchen und die Ausrüstung für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort ausleihen. Die Veranstalter betonen, dass sie für jede Gruppe zeitnah ein individuelles Angebot erstellen können.

Zudem bieten die Veranstalter vier Komplettpakete, die Interessierte vorab buchen können:

Paket 1: Schneesport macht Schule / Gruppenangebot am Ritzhagen

Schneesport macht Schule / Gruppenangebot am Ritzhagen Paket 2: Willinger Kompakt-Skischule

Willinger Kompakt-Skischule Paket 3: Willinger Ski- und Wintersporttag

Willinger Ski- und Wintersporttag Paket 4: Schulklassen-Extra: DSV Ski-Akademie mit Skischule

Ein Skifahrer fährt den Ettelsberg in Willingen hinab. Foto: Uwe Zucchi / dpa

Skifahren in Willingen: Was muss ich zu Anreise und Parken wissen?

Das Skigebiet in Willingen ist nicht nur per Auto zu erreichen. Besucherinnen und Besucher können auch mit der Bahn anreisen. Die verschiedenen Anreisemöglichkeiten:

Auto: Rund um das Skigebiet in Willingen gibt es verschiedenen Autobahnen. Wichtig: Im Navigationsgerät müssen Sie Willingen (Upland) eingeben.

Rund um das Skigebiet in Willingen gibt es verschiedenen Autobahnen. Wichtig: Im Navigationsgerät müssen Sie Willingen (Upland) eingeben. Bahn: Wer mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen möchte, kann den Bahnhof Willingen ansteuern. Von dort aus ist das Skigebiet fußläufig in rund zehn Minuten zu erreichen.

Wer mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen möchte, kann den Bahnhof Willingen ansteuern. Von dort aus ist das Skigebiet fußläufig in rund zehn Minuten zu erreichen. Willinger Urlaubs-Express: Hierbei handelt es sich um einen Reisebus, der seine Gäste aus verschiedenen Städten NRWs direkt in das Skigebiet bringt. Außerhalb des Bundeslandes sind zudem Osnabrück und Bremen Zusteigeorte. Kostenpunkt: zwischen 43 Euro und 95 Euro. Die Busse fahren jeden Sonntag.



Wer mit Auto oder Bus anreist, kann übrigens an den Liften parken. Dort stehen rund 1700 Parkplätze zur Verfügung.

Wie viele Pisten und Lifte gibt es im Skigebiet Willingen?

Skifahrerinnen und Skifahrer können sich auf 19 Pisten und Abfahrten freuen. Diese sind in die Schwierigkeitskategorien blau (leicht) und rot (mittel) unterteilt. Während elf Strecken als leicht deklariert sind, sind acht für fortgeschrittene Fahrer gedacht.

Damit Sie den Berg nicht zu Fuß erklimmen müssen, stehen insgesamt zwölf Skilifte zur Verfügung. So können Sie frei entscheiden, aus welcher Höhe Sie Ihre Abfahrt starten.

Übrigens: Sie können ganz bequem von zu Hause aus schauen, welche Pisten befahrbar sind. Die Betreiber des Skigebietes Willingen stellen online eine Übersicht zur Verfügung. Dort können Sie einsehen, welche Lifte aktuell in Betrieb sind oder wie viel Schnee dort liegt.

Je nach Schwierigkeitsgrad können Groß und Klein in Willingen gemeinsam Skifahren. Foto: Ferienwelt / WP

Willingen: Kann ich Skier und Zubehör vor Ort ausleihen?

Ja, im gesamten Skigebiet Willingen gibt es sechs Verleihstationen, an denen Sie Skier, Snowboards und die entsprechenden Schuhe ausleihen können. Nähere Infos zu den jeweiligen Standorten, Öffnungszeiten und Kontaktdaten finden Sie hier.

Wo gibt es im Skigebiet Willingen Ski- und Snowboardschulen?

Wer das Ski- oder Snowboardfahren lernen möchte oder einen Auffrischungskurs benötigt, hat in Willingen verschiedene Möglichkeiten. So werden über den Tag hinweg an fünf Standorten Kurse angeboten. Nähere Infos, etwa zu Kurszeiten, Orten oder Kontaktdaten finden Sie hier.

Symbolbild: Auch die Kleinsten können in Willingen das Skifahren lernen. Foto: Fabian Flasche / Skischule Neuastenberg

Skigebiet Willingen: Wo kann Ich eine Pause einlegen oder übernachten?

An den Bergen von Willingen gibt es sechs Hütten, Hotels und Gasthöfe:

K1-Hütte: Zur Ruthenaar 3, 34508 Willingen - Direkt an der Talstation der K1 Sesselbahn

Einkehrschwung - Die Ski- und Rodelhütte am Berg: Am Hoppern 2a, 34508 Willingen m- Direkt an der Talstation der 6-er Sesselbahn Ritzhagen

Seilbar: Zur Hoppecke 5, 34508 Willingen - Direkt an der Talstation der Ettelsberg-Seilbahn

Berggasthof „Zum Wilddieb“: Am Ettelsberg 1, 34508 Willingen - Direkt an den Wilddieb-Liften

Waldhotel Willingen: Am Köhlerhagen 3, 34508 Willingen - An der Talstation des K1-Sessellift’s

Vis-á-Vis-Hütte: Zum Langenberg 8a, 34508 Willingen - Direkt bei WIWA/DSV Skischule und -verleih

Skigebiet Willingen: Was hat es mit Flutlicht-Skifahren auf sich?

Abends bieten die Veranstalter in Willingen Flutlicht-Skifahren an. Dabei werden die Skihänge erleuchtet und verleihen der Abfahrt eine spezielle Atmosphäre. Dann können Skifahrerinnen und Skifahrer mittwochs, freitags und samstags von 18:45 Uhr bis 21 Uhr unter Flutlicht fahren.

Wer am Flutlicht-Skifahren teilnehmen möchte, benötigt ein separates Abendticket.

Willingen: Was kann ich abseits von Ski- und Snowboardfahren unternehmen?

Wer sich in Willingen nicht auf Skiern oder Snowboard die Abhänge hinunterstürzen möchte, kann die Zeit auch anderweitig nutzen. So gibt es etwa auch Rodelpisten, auf denen Kinder und Erwachsene etwa mit Schlitten fahren können. Im Bereich der Dorfwiese bieten die Veranstalter zudem Flutlichtrodeln an. Schlitten können Sie vor Ort leihen.

Zudem muss es auf Skiern nicht immer nur bergab gehen. In Willingen gibt es über 100 Kilometer gespurte Loipen. Dabei handelt es sich um eine für Skilangläufer präparierte Strecke. In den Spurrinnen laufend können Sie die Umgebung erkunden und die Winterlandschaft genießen.

Wer Lust auf Skilaufen hat, ist in Willingen richtig. Foto: Marco Kraft

Skifahren im Sauerland: Hier gibt es weitere Informationen

