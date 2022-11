Wintersport im Sauerland: Hier lohnt sich ein Pisten-Ausflug

Hochsauerlandkreis. Im Sauerland wird es kalt. Wintersportler aus ganz NRW und Hessen lockt es auf Berge der Region. Eine Übersicht zu Ausflugszielen und Preisen.

Der Winter steht in NRW vor der Tür. Das Sauerland gehört dabei zu den beliebtesten Wintersport-Regionen.

Ein echter Ausflugstipp für Ski-und Snowboardfahrer sind die Pisten in Winterberg, Willingen und Schmallenberg.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zum Wintersport im Sauerland.

Vor allem im Winter ist das Sauerland eines der beliebtesten Ausflugsziele in NRW. Die zahlreichen Skipisten locken Wintersport-Fans aus ganz Deutschland nach Winterberg, Willingen und Schmallenberg.

Aber wie viel kostet eigentlich der Skipass? Wie viele Skipisten gibt es? Wann haben sie geöffnet? In diesem Artikel finden Sie eine Link-Übersicht zu den Hotspots im Sauerland.

Winterberg

Winterberg ist der bekannteste und beliebteste Ski-Hotspot im Sauerland. In acht Skigebieten, 81 Abfahrten und über 50 Streckenkilometern ist Winterberg ein echtes Highlight für Skifahrer und Snowbarder. Auch wenn es nicht genug geschneit hat, ist für Wintersport-Spaß gesorgt, denn die Pisten werden künstlich beschneit.

Wer lieber auf dem Schlitten unterwegs ist, kommt auf den Rodel-Pisten in Winterberg voll auf seine Kosten. Lesen Sie hier: Winterberg - was Wintersportler im Ski-Hotspot erleben können

Das Skiliftkarussel in Winterberg: Der Ort im Sauerland ist eines der beliebstesten Ausflugsziele für Wintersport-Fans in NRW. Foto: dpa

Willingen

Der hessische Ort Willingen ist einer der Ski-Hotspots im Sauerland. 19 verschiedene Abfahrten in verschiedenen Schwierigkeitsstufen locken Skifans auf die Piste. Ab 19 Euro können Erwachsene in Willingen Skifahren - zum Beispiel mit dem Frühaufsteher-Ticket.

An mehreren Tagen findet außerdem das Flutlicht-Skifahren auf beleuchteten Pisten statt. Erfahren Sie hier mehr über Wintersport in Willingen: Skifahren in Willingen - das sollten Sie im Vorfeld wissen

Wintersport: Willingen ist einer der Ski-Hotspots im Sauerland. Foto: dpa

Schmallenberg

Die Skigebiete in Schmallenberg zählen fast schon zu den Geheimtipps im Sauerland. Hier soll es im Vergleich zu anderen Orten etwas ruhiger und weniger überfüllt sein – gerade an den Wochenenden, wenn viele Leute ins Sauerland fahren.

In Schmallenberg können sich Wintersport-Fans auf bis zu 1,4 Kilometer langen Pisten auspowern - und das an circa 90 Tagen im Jahr. Die Abfahrten werden beschneit, wenn nicht genug Naturschnee liegt. Hier finden Sie weitere Infos: Skifahren in Schmallenberg: Infos zu Pisten,Verleih und Co.

Die Skipisten in Schmallenberg im Sauerland werden mit Kunstschnee versorgt, wenn nicht ausreichend Naturschnee liegt. Foto: dpa

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon