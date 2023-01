Skispringen Willingen 2023: Termin, Tickets und Anreise

Vom 3. bis 5. Februar 2023 finder der FIS-Weltcup an der Mühlenkopfschanze in Willingen statt. Alle wichtigen Infos, wenn Sie das Skispringen live in Willingen sehen wollen.

Es ist einer der Wintersport-Höhepunkte des Jahres: Wenige Wochen nach der Vierschanzentournee steht das nächste Skisprung-Highlight in Deutschland auf dem Programm: Der FIS Skisprung Weltcup in Willingen im Sauerland. 2023 sind bei dem Wettstreit der besten Skispringerinnen und Skispringer auch wieder Zuschauer zugelassen.

Skisprung-Star Karl Geiger in war schon 2019 auf der Willinger Mühlenkopfschanze zu Gast. Foto: Arne Dedert / dpa

Skispringen in Willingen: Wann geht es los?

Der FIS Skisprung Weltcup findet vom 3. bis 5. Februar 2023 auf der Mühlenkopfschanze im hessischen Willingen (Sauerland) statt. Ausrichter des Wettkampfs ist der Ski-Club Willingen.

Welches Programm gibt es an den drei Weltcup-Tagen?

Los geht es am Freitag, 3. Februar (9.30 Uhr) mit den Trainings und Qualifikations-Sprüngen . Auch ein Mixed-Weltcup für Damen und Herren steht an. Abends (gegen 20 Uhr) ist die große Eröffnungsfeier geplant.

(9.30 Uhr) mit den und . Auch ein für Damen und Herren steht an. Abends (gegen 20 Uhr) ist die große Eröffnungsfeier geplant. Am Samstag, 4. Februar , stehen die Einzel-Weltcups auf dem Programm (Damen und Herren). Die Tore öffnen ab 10.30 Uhr.

, stehen die auf dem Programm (Damen und Herren). Die Tore öffnen ab 10.30 Uhr. Mit den Einzel-Weltcups der Damen und Herren geht es am Sonntag, 5. Februar, weiter. Das Gelände öffnet um 10 Uhr. Die Siegerehrungen finden übrigens immer direkt im Anschluss an die Wettbewerbe statt.

Ein detaillierter Zeitplan für den Weltcup ist hier online zu finden.

Skispringen in Willingen: Gibt es noch Tickets?

Noch gibt es Tickets für das Weltcup-Springen in Willingen - aber nicht mehr in allen Kategorien (Stand 20. Januar 2023).

Dauerkarte: Das Ticket-Paket umfasst den Eintritt für alle drei Wettkampftage. Sitzplatzkarten sind bereits ausverkauft, es gibt noch Plätze auf der Stehtribüne - die Kosten liegen zwischen 75 und 85 Euro.

Das Ticket-Paket umfasst den Eintritt für alle drei Wettkampftage. Sitzplatzkarten sind bereits ausverkauft, es gibt noch Plätze auf der Stehtribüne - die Kosten liegen zwischen 75 und 85 Euro. Tageskarte Freitag (3. Februar): Es gibt in allen Kategorien noch Tageskarten für den ersten Wettkampftag, an dem Trainings, Qualifikation und die Mixed-Wettbewerbe ausgetragen werden. Tickets kosten zwischen 15 Euro (Stehplatz) und 20 Euro (Sitzplatz).

Es gibt in allen Kategorien noch Tageskarten für den ersten Wettkampftag, an dem Trainings, Qualifikation und die Mixed-Wettbewerbe ausgetragen werden. Tickets kosten zwischen 15 Euro (Stehplatz) und 20 Euro (Sitzplatz). Tageskarte Samstag (4. Februar): Für Samstag gibt es nur noch Tageskarten auf der Stehtribüne. Diese kosten zwischen 35 und 40 Euro.

Für Samstag gibt es nur noch Tageskarten auf der Stehtribüne. Diese kosten zwischen 35 und 40 Euro. Tageskarte Sonntag (5. Februar): Für den letzten Sprungtag gibt es nur noch Stehplatzkarten, diese kosten zwischen 30 und 35 Euro.

Zu kaufen gibt es die Tickets im Webshop des Ski-Club Willingen (externer Link). Es wird voraussichtlich eine Tageskasse geben, der Ski-Club informiert aber auf seiner Website: "An den Tageskassen werden die Tickets teurer und wir können nicht garantieren, dass es am Samstag noch Tickets an der Tageskasse gibt."

Volles Haus an der Mühlenkopfschanze in Willingen: Die Zuschauer machen aus dem Skispringen jedes Jahr eine große Weltcup-Party. Foto: Falk Blesken

Skisprung-Weltcup in Willingen: Wie reise ich an?

Die Anreise nach Willingen ist sowohl mit dem Auto, als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln möglich. Der Veranstalter empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln - die Eintrittskarten für den FIS-Weltcup in Willingen berechtigen zur Nutzung der 2. Klasse im NVV-Gebiet (Nordhessischer Verkehrsverbund) und im Westfalentarif. Busse und Bahnen fahren bis zum Bahnhof Stryck, von dort aus sind es nur einige hundert Meter Fußweg bis zur Schanze.

Wer doch mit dem Pkw anreist, muss am Parkplatz den Hinweisen der Ordnungskräfte folgen. Parkplätze sind an der Schanze nämlich begrenzt.

Mühlenkopfschanze in Willingen: Die wichtigsten Fakten

Die Mühlenkopfschanze in Willingen gehört mit 145 Metern zu den größten Schanzen der Welt.

in gehört mit 145 Metern zu den größten Schanzen der Welt. Den Schanzenrekord hält Klemens Muranka mit 153 Metern (29. Januar 2021).

hält Klemens Muranka mit 153 Metern (29. Januar 2021). Wenn kein Wettkampf stattfindet, kann die Mühlenkopfschanze besichtigt werden. Eine Seilbahn fährt zum Anlaufturm - von dort aus hat man einen beeindruckenden Blick über die Anlage.

