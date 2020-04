So findet der Brauch der Osternacht trotz Corona-Krise statt

Hallenberg. Jedes Jahr treffen sich hunderte Menschen in der Nacht auf Ostersonntag in Hallenberg um Krach zu schlagen. Der Brauch findet trotz Corona statt.

Seit rund 240 Jahren findet sie in fast unveränderter Form statt – die legendäre Hallenberger Osternacht. In den letzten Wochen sah alles danach aus, als sollte Corona und die damit verbundenen Kontaktsperren die Durchführung in diesem Jahr unmöglich machen.

So wird es trotz Corona ohrenbetäubend laut

Doch der Burschenverein Hallenberg, der diese Osternacht gemäß den überlieferten Traditionen jedes Jahr in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag organisiert, hat nun eine Alternative gefunden:

Die Hallenberger sollen um Mitternacht eine Viertelstunde vor ihren Häusern rasseln und klappern oder mit metallenen Gegenständen ordentlich Krach schlagen.

Damit findet zwar in diesem Jahr nicht der gewohnte anderthalbstündige Umzug entlang der ehemaligen Stadtgrenzen samt der dreimaligen Umrundung der Pfarrkirche statt, aber wenigstens wird es wieder ohrenbetäubend laut in Hallenberg.

Wer die Hallenberger Osternacht schon einmal erlebt hat, kann sich lebhaft vorstellen, dass in der bisherigen Form die aktuell erforderlichen Abstandsregeln weder von den Mitwirkenden noch den unzähligen Zuschauern, die teilweise von weither anreisen, einzuhalten wären. Da die Osternacht als öffentliche Großveranstaltung gilt, musste sie deshalb Mitte März ebenso wie das Osterfeuer am Karfreitagabend abgesagt werden.

Brauch seit mindestens 1781 in Hallenberg

Seit mindestens 1781 soll es die Osternacht in Hallenberg geben, vermutlich sogar noch deutlich länger. Weil dieser Brauch einzigartig in Deutschland ist, laufen derzeit Anträge, damit die Osternacht als Immaterielles Kulturerbe anerkannt wird.

Erst ein einziges Mal musste sie ausfallen - am 31. März 1945 kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges. Damals hatten die amerikanischen Soldaten zwei Tage zuvor am Gründonnerstag Hallenberg erobert. Davor und danach konnte niemand die Hallenberger von ihrem einmaligen Brauch abhalten, obwohl es mehrere Versuche von kirchlicher und behördlicher Seite gegeben haben soll.

Doe Osternacht in hallenberg. Ein stimmungsvoller Ereignis. Foto: Rita maurer

Und auch das Corona-Virus schafft es nicht: Burschenoberst Darius Köhne und der Vorstand des Burschenvereins haben sich für dieses Jahr die Ausnahmeregelung für die Osternacht überlegt und mit Stadt und Kirche offiziell abgestimmt.

Weitere Änderung wegen Corona-Krise

So wie immer werden deshalb um fünf Minuten vor Mitternacht alle Straßenlampen in Hallenberg erlöschen.

Um 24 Uhr schlägt die Kirchturmuhr weithin hörbar, dann sollen die Rasseln und Metallinstrumente vor den Häusern eine Viertelstunde lang einsetzen. Auch die leuchtend-roten Kreuze und Lampionbäume dürfen aufgestellt und Fackeln angezündet werden. Das traditionelle Passionslied „Ihr Sünder kommt gegangen“ allerdings wird in dieser Osternacht ausnahmsweise nicht unmittelbar nach dem 12. Schlag gesungen, sondern erst am Ende dieser Viertelstunde.

Da vor allem die Metallinstrumente wie Sägeblätter oder Gasflaschen auf Handwagen befestigt sind und normalerweise von größeren Gruppen gemeinsam betätigt werden, ist in diesem Jahr Fantasie gefragt.

Verwendet werden dürfen Metall-Utensilien, die mit reiner Körperkraft zum Klingen gebracht werden – so, wie es schon immer dem Ehrenkodex der Osternacht entspricht. Auch beim traditionellen Rasseln der Hallenberger Jugend an den Kartagen gibt es in diesem Jahr eine Änderung. Der sonst übliche gemeinsame Zug ab der Kirche durch die Straßen darf nicht stattfinden. Das Rasselkommando bittet deshalb alle Kinder und Jugendlichen, sich vor dem eigenen Haus aufzustellen und dort eine Viertelstunde lang zu rasseln und zu klappern.

Appell: An die Corina-Regeln halten

Die Uhrzeiten dafür sind wie gewohnt Gründonnerstag 18 Uhr, Karfreitag um 7, 12 und 18 Uhr sowie Karsamstag um 7 und 12 Uhr. Eines ist den Hallenberger Burschen bei den geänderten Osterritualen ganz wichtig: „Haltet Euch bitte alle an die Regeln. Nehmt genug Abstand voneinander und bildet außer der eigenen Familie keine Gruppen. Nur dann können unsere ganz besonderen Osterbräuche in Zukunft wieder wie gewohnt stattfinden.“