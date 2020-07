Verkehr So steht die Chance auf den Einsatz von Elektrobussen im HSK

Hochsauerlandkreis/Brilon. Das Verkehrsunternehmen RLG prüft den Einsatz von Bussen mir E-Motor im Hochsauerlandkreis. Das sagt das Unternehmen über Chancen und Hürden.

Elektrisch oder mit Wasserstoff: Zwei Möglichkeiten, den Busverkehr im Hochsauerlandkreis weg von fossilen Brennstoffen klimafreundlicher zu gestalten. Die RLG Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH hat für diesen Zweck eine Arbeitsgruppe installiert, die sich mit alternativen Antriebstechnologien befasst.

„Innovative Antriebe haben Vorteile, stellen uns aber bei näherem Hinsehen vor einige Herausforderungen“, so RLG-Geschäftsführer André Pieperjohanns. So sind Busse im Regionalverkehr auf längeren Strecken unterwegs, sodass Fahrzeuge mit ausreichender Reichweite notwendig sind. Bis zu 500 Kilometer am Tag sind keine Seltenheit. Ein Elektro-Fahrzeug mit größerer Reichweite hat nun die RLG der Kreispolitik vorgestellt. Der vollelektrische Citea hat eine Reichweite von bis zu 200 Kilometern, seine Batteriekapazität beträgt 288 kWh.

60 Busse in Arnsberg und Brilon

Vergangene Woche lud das kommunale Verkehrsunternehmen Landrat Dr. Karl Schneider und Kreisdirektor Dr. Klaus Drahten zu einer Probefahrt ein. „Wir entwickeln unsere Fuhrparkstrategie in enger Abstimmung mit unseren Eigentümern weiter“, erläutert Pieperjohanns. Derzeit kommen bei der eigenen Flotte der RLG ausschließlich Busse mit den hohen Umweltstandards EURO V und EURO IV zum Einsatz. Bei Elektrobussen muss auch bedacht werden, dass eine entsprechende Ladeinfrastruktur aufgebaut werden muss. „Bei dem Modell können die Batterien an Schnellladestationen binnen 20 Minuten auf 60 Prozent der Ladekapazität gebracht werden“, führt Pieperjohanns weiter aus. Es sei im großstädtischen Umfeld deutlich einfacher, an die Enden einer Linie Ladestationen aufzubauen.

Auch Wasserstoff eine Alternative

Landrat Schneider zeigte sich von dem Testfahrzeug angetan: „Der Fahrkomfort ist überzeugend, auch, weil der Bus so leise ist.“ Ob allerdings der klassische Elektrobus oder ein Wasserstoff-Fahrzeug zum Zuge kommen wird, wird die RLG ausführlich beleuchten. Dazu könnten in naher Zukunft auch Einsätze im Linienbetrieb zählen. Für einen Einstieg in die Umstellung sind natürlich die höheren Investitionskosten, entsprechende Förderungen und höhere Betriebskosten zu bewerten.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Die RLG betreibt 105 Busse, davon allein 60 an den Betriebshöfen Arnsberg und Brilon. Dr. Klaus Drathen, 1. stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der RLG, begrüßt die Initiative der RLG: „Unser kommunales Verkehrsunternehmen ist eine wesentliche Säule für eine Verkehrswende. Es gilt nicht nur, mehr Fahrgäste für Bus und Bahn zu gewinnen, sondern auch die Flotte noch klimafreundlicher zu gestalten.“