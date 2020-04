So verteilen sich Corona-Fallzahlen im Hochsauerlandkreis

Bislang wurde im Hochsauerlandkreis allein veröffentlichst, wie viele Corona-Fälle – also die Summe aus aktuell infizierten Menschen, genesenen Patienten und Todesfällen – es kreisweit insgesamt gab.

Darüber hinaus veröffentlichte der HSK-Krisenstab einmal pro Woche stadtscharfe Zahlen zu den aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen. Um eventuelle Rückschlüsse auf derzeit erkrankte Personen auszuschließen, werden dabei vom Krisenstab keine Angaben gemacht, wenn in einer Kommune derzeit weniger als zehn Menschen erkrankt sind.

Dann erfolgt keine Angabe (k.A.).

Liste der Corona-Fallzahlen mit Angaben zu allen Städten im Hochsauerland

Die Liste der Corona-Fallzahlen, die jetzt aus dem HSK (Stand Freitagmittag, 10. April) vorliegt, ist dagegen vollständig. Kommunen wie Medebach, Hallenberg, Marsberg oder Olsberg, bei denen es bislang keine Angaben gab, wie viele Menschen mit dem Virus infiziert sind beziehungsweise waren, sind in der Liste nun aufgeführt.

Die Liste der Städte mit den Corona-Fallzahlen im HSK

In Brilon gab es demnach seit Ausbruch der Pandemie 20 bestätigte Coronavirus-Infektionen. In der Stadt Hallenberg wurden drei bestätigte Fälle gemeldet. In Marsberg gab es bislang acht Corona-Fälle. Die Zahl der Corona-Fallzahl in Medebach liegt bei drei.

Im Bereich der Stadt Olsberg meldet der Krisenstab seit Pandemie-Beginn 13 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen. In Winterberg gab es bislang 59 Corona-Fälle.

Schmallenberg mit den meisten Infektionen

Für die Stadt Arnsberg wurden seit dem Ausbruch 64 Infektionen nachgewiesen, in Bestwig gab es bislang sechs Fälle. Für Eslohe wurden 32 Infektionen angegeben. In der Stadt Meschede gab es bislang 69 Fälle.

Die kreisweit mit Abstand höchsten Fallzahlen weist Schmallenberg mit 148 auf. In Sundern wurden bislang 57 Corona-Fälle gemeldet.

In der Stadt Winterberg und in der Stadt Meschede ist bei den Zahlen zu berücksichtigen, dass dort in Pflegeheimen das Virus grassiert. In Winterberg-Neuastenberg waren am Donnerstag 41 Menschen im Haus Waldesruh erkrankt. In Meschede waren es im Seniorenheim Blickpunkt am Donnerstag 36 Bewohner.

Der Verlauf der Infektionskurve im HSK ist weiterhin dynamisch. Aufgrund von Erkrankungen in den Pflegeheimen steigt bisweilen die Zahl der Infektionen stark an, da in diesen Einrichtungen viele Menschen (Bewohner und Pflegepersonal) gleichzeitig erkranken.

Erster Fall in Sundern

Den ersten bestätigten Corona-Fall im Hochsauerlandkreis hatte es am 10. März in Sundern gegeben. Der Mann war aus dem Skiurlaub in Ischgl zurückgekehrt und hatte sich dort vermutlich angesteckt. Er und seine Familie sind mittlerweile wieder gesund.

Bislang gibt es im HSK acht Todesfälle, die um Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus stehen.