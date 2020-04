Sonne oder Regen? – Wetter im Sauerland rund um den 1. Mai

Der vor allem von der Natur lang ersehnte Wetterumschwung kommt nun. In den nächsten Tagen ziehen immer wieder Regenschauer über das Sauerland hinweg, teils sind auch einige Gewitter dabei. Doch die Regenperiode hält nur kurz an. Zum Wochenende deutet sich ein erneuter Umschwung für den Hochsauerlandkreis an.

Kahler Asten und Winterberg – Das Wetter auf dem Berg

Zwei Niederschlagstage konnten die Winterberger Wetterstationen bisher in diesem Monat verzeichnen, drei weitere werden bis zum Monatsende am Donnerstag nun noch dazu kommen. Die Wetterlage hat sich nun tatsächlich umgestellt. Die Hochdruckgebiete, die die letzten Wochen bestimmten, sind nun erst einmal nach Osten abgedrängt worden und stattdessen liegt unsere Region in einer feuchtmilden Südwestströmung. Mit dieser werden die Wolken im Tagesverlauf des Dienstag immer zahlreicher, erste schwache Schauer sind ab den Mittagsstunden möglich.

Zum späteren Nachmittag kann es dann mal etwas kräftiger regnen, auch ein Gewitter ist nicht ausgeschlossen. Nach einer kurzen Beruhigung in der Nacht und am Mittwochvormittag bilden sich im Laufe des Tages erneut einige kräftige Schauer und Gewitter. Innerhalb der Schauer kann der Wind kurzzeitig etwas kräftiger wehen. Der Donnerstag bringt dann sogar ein etwas kompakteres Niederschlagsgebiet, welches für einige Stunden Landregen verspricht. Die Temperaturen gehen am Tag etwas zurück auf rund 9 bis 11°C. In den Nächten bleibt es dagegen deutlich milder als zuletzt.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Bis knapp unter 0°C kühlte sich die Luft in den letzten Nächten vor allem direkt im Talgrund ab, am Erdboden wurden sogar nochmals Temperaturen nahe -5°C gemessen. Im Gegensatz zu vergangenen Jahren sollten die leichten Fröste der Obstblüte aber meist nicht geschadet haben.

In den kommenden Nächten ist man vom Frost bis auf weiteres geschützt, denn aufziehende Wolken und eine deutlich ansteigende Luftfeuchtigkeit verhindern das starke Auskühlen während der Nachtstunden. Stattdessen darf sich die Natur auf die ersten aufeinanderfolgenden Regentage seit Mitte März freuen. Da es sich aber zumeist um Schauer handeln wird, können die Niederschlagsmengen von Ort zu Ort sehr unterschiedlich sein. Eine erste Schauerfront überquert uns am Dienstag Nachmittag, eine zweite folgt am Mittwochnachmittag. Dazwischen kann sich zumindest zeitweise die Sonne blicken lassen. Für den Donnerstag berechnen die Wettermodelle aktuell recht konstant einen überwiegend trüben Tag, welcher auch mal für längere Zeit den wichtigen Landregen bringen kann. Die Temperaturen schwanken dazu meist zwischen 13°C in Hallenberg und rund 15°C in Marsberg.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

Vor allem für Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer bot dieser April nahezu traumhafte Bedingungen. Es war fast durchweg trocken, die Sicht war meist fantastisch und die Temperaturen waren frühlingshaft mild, allerdings nie zu warm. An den letzten drei Tagen des Monats wird man bei Unternehmungen im Freien mal wieder etwas häufiger an den Himmel blicken müssen.

Längere trockene Phasen ergeben sich vor allem am Dienstag Vormittag und auch in der 1. Tageshälfte des Mittwochs. Nachmittags ziehen dann von Südwesten her jeweils dunkle Wolken heran, welche recht verbreitet Regenschauer oder auch mal ein kurzes Gewitter bringen können. Da es keine geschlossenen Niederschlagsgebiete sind, kann es in einigen Orten aber weiterhin durchaus trocken bleiben. Anders schaut dies aus aktueller Sicht für den Donnerstag aus, denn dann zieht von Westen her ein Tiefdruckgebiet heran und überzieht das Ruhrtal und die Briloner Hochfläche von der Früh weg mit dichteren Wolkenfeldern.

Im weiteren Verlauf regnet es dann immer wieder mal leicht bis mäßig. So sollten die Trockenheit in den oberen Bodenschichten und damit auch die Waldbrandgefahr allmählich wieder zurückgehen.

Der Trend: Auch am Maifeiertag bleibt es im Sauerland wechselhaft mit recht vielen Wolken und einigen Regenschauern. Im Laufe des Wochenendes deutet sich langsam wieder eine Wetterbesserung und auch Erwärmung an.