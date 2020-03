Sparkasse Hochsauerland setzt auf Lächeln statt Händedruck

Thomas Winterberg

„Für Sie ein Lächeln statt Händeschütteln!“ Mit diesem Slogan bittet die Sparkasse Hochsauerland ihre Kunden um Verständnis dafür, dass die Mitarbeiter bis auf Weiteres auf den freundschaftlichen Händedruck gegenüber den Kunden verzichten.

„Bislang ist unsere Region von einer Infektion mit dem neuen Corona-Virus verschont geblieben. Dennoch möchten wir Präventivmaßnahmen ergreifen, um genau diesem Fall vorzubeugen“, teilt das Unternehmen in den sozialen Netzwerken mit.

Hausinterne Verfügung

„Wir haben das hausintern als Empfehlung verfügt; und alle werden sich bemühen, das auch zu befolgen. Jeder weiß natürlich selbst, wie schwierig es ist, solche gewohnten Rituale abzulegen“, sagt Sparkassensprecher Bernd Hohmann auf Nachfrage unserer Zeitung.

So könne jeder einen Beitrag dazu leisten, die Ausbreitung des Virus vielleicht einzugrenzen. Die Regelung gilt nicht nur bei der Sparkasse; auch in einigen Behörden ist man dazu übergegangen, auf den Händedruck zu verzichten.

Vorsorglich abgesagt hat die Sparkasse eine Veranstaltung am Sonntag mit dem Vokalensemble Brilon und der Tanzwerkstatt Olsberg.

Bernhard Hohmann: „Diese Veranstaltung war offen für alle; es gab keine Anmeldelisten. Man hätte also in einem Fall der Fälle nicht nachvollziehen können, wer die Veranstaltung besucht hat.“ Und welches Unternehmen würde im Ernstfall schon gerne - wenn auch schuldlos - mit der Ausbreitung eines Virus namentlich in Verbindung gebracht werden wollen?