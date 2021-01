Sprit-Diebe in Brilon maskiert mit Mund-Nasen-Schutz

Brilon Die Polizei sucht zwei Benzin-Diebe, die in Brilon an einer Tankstelle Sprit abgezapft haben. Maskiert waren sie mit Mund-Nasen-Schutz.

An einer Tankstelle in der Möhnestraße in Brilon ist es am Dienstag gegen 17:25 Uhr zu einem Tankbetrug gekommen. Zwei Männer näherten sich der Tankstelle.

Während ein Täter einen Mitarbeiter in dem Verkaufsraum ablenkte, befüllte der

zweite Täter einen Kanister an der Tanksäule. Ohne zu bezahlen, entfernte er sich von dem Gelände.

Beide Täter waren männlich, dunkel gekleidet und trugen eine Mütze sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Hinweise an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.