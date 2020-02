Stadterlebnis Winterberg 2020 komplett in der Altstadt

Für die Tourismus-, Gastronomie-, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, Vereine und Künstler der Stadt ist der 9. und 10. Mai ein wichtiges Datum: Dann steigt wieder das Winterberger Stadterlebnis, früher Gewerbeschau (Gewi) genannt.

Die Planungen sind in der heißen Phase; diese Woche (KW 5, 2020) stellte Wirtschaftsförderer Winfried Borgmann vor rund 100 Ausstellern den Planungsstand, die Arbeitskreise und Neuigkeiten vor.

Winterberger Stadterlebnis: keine Themenmeilen mehr

Einige Neuerungen werden auch den Besuchern bei der Neuauflage auffallen: Denn die themenbezogenen Meilen, auf die alle Aussteller bei den vergangenen Veranstaltungen verteilt worden waren – wie Automeile, Handwerksmeile und Mampfmeile – wird es 2020 nicht mehr geben.

Stattdessen setzt die Stadt auf einen bunten Mix, bei dem sich Betriebe verschiedener Art auch nebeneinander präsentieren können. Auch die interkommunale Ausbildungsbörse wird integriert. Dazwischen die Vereine und gemeinnützigen Einrichtungen, die sich und ihre Arbeit ebenfalls wieder vorstellen und das Stadterlebnis vervollständigen. Dass die Feuerwehr sich wieder bereiterklärt habe, die Getränkewagen zu managen, sei eine „große Erleichterung“ für die Organisatoren.

Neben der Auflösung der Themenmeilen wird das Stadterlebnis 2020 durch eine weitere Neuerung auffallen: Das Veranstaltungsgelände befindet sich diesmal komplett in der Altstadt und ausschließlich unter freiem Himmel.

Die bisherigen Flächen am Oversum und in der Stadthalle fallen aus der Planung heraus. „Es gibt keine Stände zweiter Klasse mehr“, begründete Borgmann diesen Schritt. Die Distanz zwischen diesem Abschnitt und dem Trubel in der Innenstadt habe sich bei den vergangenen Auflagen negativ auf die Besucherzahlen am Oversum ausgewirkt – trotz deutlich ausgesprochener Hinweise, dass es hinter der Oberen Pforte mit der Ausstellung noch weitergehe.

Altkreis Brilon Viele Betriebe werben für sich Das Winterberger Stadterlebnis findet am Wochenende des 9. und 10. Mai statt. Die Organisatoren erwarten rund 100 Betriebe aus dem Stadtgebiet, die sich vorstellen. Auch viele Vereine werden vertreten sein. Die Veranstaltungsfläche befindet sich diesmal zusammenhängend in der Altstadt, die Flächen am und im Oversum fallen weg.

Die neue Organisation hat den Vorteil, dass der Autoverkehr den Bogen Marktstraße/Hagenstraße ungehindert befahren kann - ohne starken Fußgänger-Kreuzungsverkehr Richtung Oversum an der Oberen Pforte.

Bühnenprogramm an Unterer Pforte

Diesmal kommen also alle Firmen, Vereine und Co. in der Altstadt unter. Die Stadterlebnis-Fläche wird dafür etwas ausgeweitet und beginnt Am Waltenberg auf Höhe des Dönerimbisses Efes und des Blumenhauses Klotz, geht dann über die Untere Pforte, am Einkaufszentrum Neue Mitte entlang bis zur Straße Am Alten Garten und die gesamte Hauptstraße entlang bis zur Oberen Pforte.

Auf der Unteren Pforte wird die Bühne stehen, auf der am Samstag, 9. Mai, zunächst der Kinderliedermacher Herr H auftritt. Der bisher sonntägliche Gottesdienst wird auf der Bühne diesmal am Samstagnachmittag gefeiert und am Abend schlägt die Stunde der Party- und Schlagerband Familie Hossa.

Am Sonntag (10.5.), nach dem Frühschoppen, wecken die First Züscher Highland Pipes and Drums die letzten Langschläfer, nachmittags sorgen die Kindergärten für Programm, eventuell wird es auch eine Modenschau der heimischen Bekleidungsgeschäfte geben.

Um ein einheitliches Bild zu schaffen, sollen alle Aussteller diesmal gleiche weiße Pagodenzelte nutzen, die bei Bedarf über die Wirtschaftsförderung zu mieten sind und deren Optik vielen Winterbergern noch vom Deutschen Wandertag 2019 bekannt sein dürfte. Gerechnet wird mit rund 100 zahlenden Ausstellerbetrieben – die Vereine müssen für ihren Standplatz nichts bezahlen.

„Es ist eine große Gemeinschaftsleistung und es geht darum, Betriebe zum Anfassen zu zeigen“, warb Borgmann um kreative Ideen zur Standgestaltung. Das Stadterlebnis sei dazu da, dass vom Azubi bis zum Chef alle gemeinsam für ihren jeweiligen Berufsstand Werbung machten, und: „Interessantes Rüberbringen ist erwünscht.“