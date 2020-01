Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Steckbrief

Name: Florian Hoffmann, 34, ledig, aus Fürstenberg an der Weser

Ausbildung: Hotelfachmann in Hamburg (The Madison Hamburg), 2005-2008 Hotelbetriebswirt an der Hotelfachschule Heidelberg 2011-2013

Bisherige Tätigkeiten: Barmann, Kellner auf den Kreuzfahrtschiffen MS Hanseatic (Nord-West-Passage) und MS Europa (halbe Weltreise), Barchef, Operations Manager/Catering, Food & Beverage Manager, Betriebsleiter, Work and Travel für knapp fünf Monate in Australien

Hobbys: Wandern, Mountainbiking, Kochen