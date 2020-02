Steigerung: IG Metall Olsberg hat jetzt über 4000 Mitglieder

Es geht diesmal primär gar nicht darum, dass mehr Lohn in der Tüte landet. Klar: Kein Kaufkraftverlust! Aber vielmehr will die Gewerkschaft die Betriebe dazu bringen, in Zukunftsfähigkeit, Digitalisierung und in Qualifizierung ihrer Mitarbeiter zu investieren. „Uns ist es wichtig, die strukturellen Veränderungen in den Betrieben hinzubekommen und auf Dauer Arbeitsplätze zu sichern“, sagt der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Olsberg, Helmut Kreutzmann.

Große Herausforderungen

Energiewende, Digitalisierung und tiefgreifende Veränderungen in puncto Mobilität stellen die Metall- und Elektrobranche vor große strukturelle Herausforderungen. Der Tarifvertrag ist ausgelaufen, zurzeit herrscht Friedenspflicht; die IG Metall in NRW hat den Arbeitgebern ein „Moratorium für einen fairen Wandel“ vorgeschlagen. Kreutzmann: „Wenn ein Autozulieferer nur noch Kolbenringe für Verbrennungsmotoren produziert, geht das auf Dauer nicht gut. Wir wollen nicht erst bei den Firmen einsteigen, wenn es um Liquiditätsprobleme oder Insolvenz geht. Wir wollen vielmehr an der Strategie mitwirken, dies zu verhindern. Es geht um Zukunfts-Tarifverträge.“ Viele Betriebe wüssten gar nicht, welche finanziellen Fördermöglichkeiten es z.B. in puncto Mitarbeiter-Qualifizierung gebe. Vor allem müsse dabei ein Augenmerk auf Ältere gelegt werden.

Trotz steigender Mitgliederzahl kann sich die IG nicht auf Lorbeeren ausruhen. Daher gibt es Besuche in Schulen und auf Messen, Auszeichnungen für Betriebe, einen eigenen Ortsjugendausschuss, einen Arbeitskreis für Senioren und Ortsbeauftragte, die als verlängerte Arme in den Städten gewerkschaftliche Hilfen anbieten.

Altkreis Brilon Mitgliederentwicklung bei der IG Metall Olsberg 4227 Mitglieder hat die IG Metall Verwaltungsstelle Olsberg, die für die sechs Altkreisstädte zuständig ist. Zum Vergleich: 2015 waren es 3960 Mitglieder - das entspricht einem Zugang von 6,75 Prozent. 418 IG-Metaller sind Jugendliche. Die Zahl ging binnen eines Jahres von 2018 auf 2019 um 7,1 Prozent zurück. Die Zahl der Auszubildenden sank um 6,7 Prozent auf 168. 230 Neuaufnahmen verzeichnete die IG Metall Olsberg im Jahr 2019. 2018 waren es 340, im Jahr 2017 waren es 139 und 2016 gab es 155 Neuzugänge. Macht in vier Jahren ein Plus von 6,75 Prozent. 656 Frauen sind (Stand Dezember 2019) bei der IG Metall, Bezirk Olsberg, gewerkschaftlich organisiert. Ein Plus von 2,2 Prozent binnen eines Jahres. 930 Mitglieder sind Rentner und Vorruheständler, 264 Mitglieder haben keinen deutschen Pass.

Junge Leute für die Gewerkschaftsarbeit zu interessieren, scheint aber ein besonders dickes Brett zu sein. „In Schulen oder auch bei Messen merken wir immer, dass Jugendliche wenig über Tarifverträge wissen. Manche fragen uns am Info-Stand: Und was verkauft ihr?“, hat Jugendsekretärin Mareike Wiese erfahren.

Erschwerend komme hinzu, so Kreutzmanns Beobachtungen, dass viele Jugendliche die Ausbildung abbrechen und mit dem Stichwort Solidarität nicht viel anzufangen wüssten. „Das ist aber trotzdem eine Zielgruppe, um die wir uns vermehrt kümmern wollen.“ Nach der Ausbildung würden viele junge Leute in andere Branchen ohne Schichtbetrieb wechseln und daher aus der IG austreten. Stichwort: Bedeutung von Work-Life-Balance.

Vertrauensarbeit

Bernd Peters wird sich künftig vermehrt um Vertrauensarbeit in den Betrieben kümmern. Dort, so hat die Gewerkschaft festgestellt, herrsche viel Frust. „Weil es vielen gefühlt schlecht geht“, sagt Helmut Kreutzmann. Dies sei ein Frust, der sich nicht in den Betrieben, sondern in der Gesellschaft entlade. Daher sei es auch umso wichtiger, den Beschäftigten die Angst z.B. vor der Digitalisierung zu nehmen und flächendeckend für ein gutes Lohn-Niveau zu sorgen.

Einschätzung der Betriebsräte:

Zur Tarifrunde 2020 hat die Gewerkschaft die Einschätzungen der Betriebsräte eingeholt.

Auftragseingang: 50 Prozent der Befragten gab an, dass er stabil bleiben werde, 37,5 Prozent gehen von sinkenden Auftragseingängen aus, nur 12,5 Prozent gaben „steigend“ an.

Arbeitsvolumen: 50 Prozent glauben, dass es steigt, 12,5 sind der Meinung, dass es stabil bleibt, 37,5 Prozent rechnen mit weniger Arbeitsaufkommen.

Anzahl der Beschäftigten: 50 Prozent sagen „stabil“, 37,5 Prozent sagen „steigend“ und 12,5 Prozent „sinkend“.

Umsatzentwicklung am Standort: 50 Prozent „sinkend“, 37,5 Prozent „steigend“,12,5 Prozent „stabil“.

Investitionstätigkeit: 62,5 Prozent glauben, dass sie sinkt, 12,5 Prozent glauben an ein Wachstum und 37,5 Prozent an einen Anstieg. Helmut Kreutzmann: „Gerade im Bereich Digitalisierung muss in den Betrieben einiges passieren. Aber auch die Infrastruktur jenseits des Betriebstores muss sichergestellt sein.“ Da sei die Politik gefragt.

Personalabbau: 75 Prozent glauben, dass auf sinkende Auslastung nicht durch Personalabbau reagiert werde.

Ausbildungsplätze: Die Zahl neuer Ausbildungsplätze wird 2020 gegenüber 2019 nach Einschätzung von 62,5 Prozent der Befragten stabil bleiben.