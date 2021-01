Sternrodt in Bruchhausen - Diesmal nur wenig Tagestouristen

Bruchhausen In Olsberg bleib es am Wochenende in Sachen Tagestouristen ruhig. Eine Menschen aus dem Ruhrgeiet und Ostwestfalen kamen nach Bruchhausen.

Am Sternrodt in Bruchhausen hielt sich am Wochenende die Besucherzahl der Wintersportler in Grenzen. In dem Skigebiet nahe Olsberg schienen die Appelle der Stadt Olsberg, das Skigebiet trotz idealen Wintersportwetters zu meiden, auf fruchtbaren Boden gefallen zu sein, zumal ja ohnehin kein Lift läuft und auch die Gastronomie seit Wochen geschlossen ist.

In der Wintersportregion Winterberg und auch am Poppenberg in Brilon war die Lage vergleichbar ruhig geblieben.

Nur zwei Dutzend Autos auf dem Parkplatz

Nur knapp zwei Dutzend Fahrzeuge standen auf de Parkplatz unterhalb der Skihütte, der vor 14 Tagen noch vollkommen überlaufen war. Dabei waren die Autos der Skitouristen aus dem Ruhrgebiet und aus Ostwestfalen klar in der Überzahl.

Während auf der Skipiste fast gähnende Leere herrschte, rodelten gleich nebenan einige Kinder und Jugendliche den Hang herunter.

Das war’s schon in Bruchhausen, wo man auf die nächste Skisaison nach Corona hofft.