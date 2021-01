Sternsinger bringen trotz Corona den Segen im Sauerland

Bigge Von Haus zu Haus gehen dürfen sie nicht. Aber segensreich sind die Sternsinger im Sauerland trotzdem, wie Dechant Steilmann erklärt.

Von Dechant Richard Steilmann

Bigge. Jeden Montag gibt es in der WP die Rubrik "Auf ein Wort". Mit einem guten Wort wollen wir die Woche starten. Heute stammt der Beitrag von Dechant und Pastor Richard Steilmann aus Bigge.

Für Kinder in der Ukraine

"Normalerweise ziehen in den ersten Tagen eines neuen Jahres die Sternsinger durch die Straßen unserer Gemeinden, bringen den Segen in die Häuser und sammeln für Kinder in Not. Die Sternsingeraktion des Kindermissionswerkes ist die größte Hilfsaktion „Kinder sammeln für Kinder“. Leider fällt in diesem Jahr wegen des Lockdowns die Sternsingeraktion in der Form aus, wie wir es kennen. Viele Gemeinden haben Wege gefunden, wie der Segen weitergegeben werden kann, z.B. haben sie Segenswünsche auf einem Zettel geschrieben und diese in die Briefkästen der Häuser geworfen mit der Bitte, eine Spende für Kinder in Not zu geben, z.B. in dem diese auf das Konto einer Kirchengemeinde überwiesen wird oder direkt im Pfarrbüro abgegeben werden kann. Dieses Jahr stehen die Kinder in der Ukraine in den Mittelpunkt der Spendensammlung.

C+M+B heißt nicht Käse, Milch und Butter

Zu dritt singen normalerweise die Sternsinger und bringen den Segen in die Häuser, sammeln die Spenden ein, schreiben die Segensformel an die Häuser und ziehen dann weiter.

C + M + B stehen oder kleben an den Häusern und die Jahreszahl 2021. Caspar, Melchor, Balthasar heißen die drei Könige. Eine weitläufige Verwandte aus dem Allgäu, so wurde mir als Kind am Dreikönigstag immer erzählt, wusste das nicht, als sie Kind war. Im Allgäu sah sie die geheimnisvollen Buchstaben zum ersten Mal. C + M + B war mit Kreide an einer Almhütte zu lesen, wo sie eingekehrt war. Und genau an der Tür, hinter der die Milch kannenweise verschwand und zu Käse verarbeitet wurde. C + M + B, was sollte das heißen, dachte sie sich. Da fiel es ihr ein: Käs, Milch, Butter, so hatte sie die Buchstaben kombiniert.

Nicht Käs, Milch und Butter sind gemeint und auch nicht Kaspar, Melchor, Balthasar. „Christus Mansionem Benedicat“ hat man urprünglich mit CMB abgekürzt. Und das heißt nichts anderes als: Christus segne dieses Haus.

Zu diesem Segen hatten die Sternsinger in meiner Heimatgemeinde immer ein passendes Lied parat:

„Behüte uns heute, vor allerlei Steuer, vor Richtern und Schergen, das wir dieses Jahr nicht verderben.“

Segen für alle Häuser und die, die darin wohnen

Ein Segen Gottes all unseren Häusern, unseren Familien und allen Menschen. Und dennoch gibt es Häuser, in denen der Segen schief hängt, der Ehesegen oder der Familiensegen. Denn wie so oft in unserem Glauben wirkt Gott nicht einfach und allein, sondern wartet immer darauf, dass der Segen eingelassen und gelebt wird. Wenn dieser Segen eingelassen und gelebt wird, dann wird aus einem Haus ein christliches Haus.

Ich wünsche Ihnen diesen Segen zu Beginn dieses neuen Jahres. Möge Gottes Segen Sie in diesem Jahr begleiten.!